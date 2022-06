Tepláreň v Košiciach chystá jednodňovú odstávku

dnes 14:16 -

Odstávka výroby v košickom závode podniku MH Teplárenský holding bude trvať v utorok (14. 6.) od 00.01 do 24.00 h. Obyvatelia Košíc, s výnimkou sídliska Nad jazerom, tak nebudú mať na pár hodín teplú vodu. Dotkne sa to zhruba 850 odberných miest a približne 77.220 košických bytov. Dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) by mala byť ku koncovým spotrebiteľom obnovená v stredu (15. 6.) do 10.00 h. Pre TASR to uviedla manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Andrea Devánová.

"Dôvodom je pravidelná údržba a kontrola, pričom niektoré poruchy je možné opraviť len pri celkovej odstávke teplárne. Ide v podstate o preventívne opatrenia, vďaka ktorým vieme bezproblémovo zabezpečiť dodávku tepla a teplej vody počas vykurovacej sezóny, keď to naši zákazníci skutočne potrebujú," vysvetlila.

V minulosti trvali takéto plánované odstávky dlhšie, doba sa podľa jej slov skrátila aj vďaka novým modernejším technológiám výroby tepla. Dôsledkom je, že už nie je potrebné robiť opravy v takom rozsahu ako predtým. "Okrem toho nám obnoviteľné zdroje umožňujú čiastočnú dodávku TÚV v určitej časti mesta," doplnila Devánová.

Ďalšie odstávky sú plánované v termínoch 28. - 29. júna, 6. - 7. júla a 23. - 25. augusta.