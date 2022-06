Finančná správa pripravila novú virtuálnu pokladnicu, za zlomok ceny pôvodnej

dnes 12:01 -

Finančná správa (FS) SR pripravila novú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2), ktorá bude k dispozícii od začiatku júla. Vyvinuli ju zamestnanci FS v spolupráci s externými programátormi za približne 28.000 eur, čo je 545-krát lacnejšie ako aktuálne používaná VRP. Tá stála štát 15,4 milióna eur, uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii minister financií Igor Matovič (OĽANO).

"To, čo finančná správa dokázala, je jednoznačným dôkazom, že štát nie je zlý vlastník a správca vecí verejných, ak ich naozaj spravuje ako veci verejné," povedal Matovič. Minister zdôraznil extrémny rozdiel v cene aplikácií. Firma Alexis, ktorá pôvodnú aplikáciu vyvinula, podľa neho žiadala dodatočných 200.000 eur iba za zapracovanie zmien vyplývajúcich z chystaného zaokrúhľovania cien.

Prezident FS Jiří Žežulka si myslí, že nová aplikácia bude prehľadnejšia a užívateľsky prívetivejšie ako súčasná. Verzia určená pre Android 5 a vyššie sa bude dať stiahnuť z Google Play až od 1. júla, pretože už má v súlade s novou legislatívou zapracované zaokrúhľovanie na päť eurocentov. Prechodné obdobie, keď by mali fungovať obe aplikácie, bude podľa Žežulku trvať do konca júla.

Aplikácia bude disponovať všetkými dôležitými funkciami ako predošlá aplikácia. Bude podporovať aj tlač na termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a bude obsahovať aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb.

V prvej fáze programovania bol primárne dôraz kladený na podporu tlače pokladničných dokladov, preto nie je VRP 2 zatiaľ dostupná pre iOS zariadenia. Ich užívatelia budú môcť do zverejnenia aj tejto verzie využívať webové rozhranie, kde bol zapracovaný responzívny dizajn a pokladničné doklady budú môcť tlačiť vo formáte A4, A5, A6, alebo použiť niektorý z na trhu dostupných ovládačov pre tlač na príslušnej mobilnej tlačiarni. Generálny riaditeľ sekcie informatiky na finančnej správe Lukáš Sojka spresnil, že verziu pre iOS by chceli predstaviť do konca leta.