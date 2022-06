Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 23. týždni 2022:Brusel 7. júna - Európska komisia (EK) navrhla v utorok rozpočet EÚ na rok 2023. Suma vo výške 185,6 miliardy eur by mala byť doplnená o 113,9 miliardy eur vo forme grantov v rámci ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).Luxemburg 8. júna - Ekonomika eurozóny rástla v 1. kvartáli rýchlejšie, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) menovej únie za tri mesiace od januára do marca v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom stúpol o 0,6 % po zvýšení o 0,2 % v posledných troch mesiacoch roku 2021, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat a revidoval tak svoj rýchly odhad, ktorý počítal s rastom o 0,3 %. V celej EÚ medzikvartálne HDP vzrástol o 0,7 %.Paríž 8. júna - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zhoršila vyhliadky globálnej ekonomiky. Hlavným dôvodom je vojna na Ukrajine. Svetová ekonomika tento rok podľa odhadu vzrastie približne o 3 %, podobne ako v minulom roku, uviedla OECD vo svojom aktuálnom výhľade. Ešte v decembri počítala s expanziou o 4,5 %. Slovenská ekonomika podľa OECD v tomto roku vzrastie o 2,3 % a v budúcom roku o 3,4 %.Brusel 8. júna - V stredu sa z modernizačného fondu EÚ sprístupnilo 2,4 miliardy eur pre sedem prijímateľských krajín vrátane Slovenska na modernizáciu ich energetických systémov, zníženie emisií skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave a na podporu toho, aby dosiahli svoje ciele v oblasti klímy a energie vytýčené do roku 2030.

Investície boli vyčlenené pre Rumunsko (1,391 miliardy eur), Českú republiku (520 miliónov), Poľsko (244,2 milióna), Litvu (85 miliónov), Maďarsko (74,3 milióna), Slovensko (49,5 milióna) a Chorvátsko (40 miliónov).Washington 8. júna - Európa zosadila Áziu z pozície hlavnej destinácie pre americký skvapalnený zemný plyn (LNG). Umožnilo to zvýšené úsilie európskych štátov čo najrýchlejšie zredukovať závislosť od dovozu energií z Ruska po tom, ako Rusko koncom februára zaútočilo na Ukrajinu.

Podľa údajov amerického ministerstva energetiky z USA smerovali za prvé štyri mesiace do Európy až tri štvrtiny LNG, pričom denné dodávky do európskeho regiónu boli viac než trojnásobne vyššie ako vlani. V roku 2021 smerovala do Európy iba jedna tretina z celkového vývozu amerického LNG.Frankfurt nad Mohanom 9. júna - Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami oznámila vo štvrtok začiatok normalizácie menovej politiky. Takisto zvýšila inflačné prognózy a skresala rastové vyhliadky eurozóny. Rada guvernérov rozhodla o ukončení čistých nákupov aktív rámci programu APP k 1. júlu.

Zároveň ponechala kľúčovú sadzbu ECB na 0,00 %, sadzbu pre jednodňové refinančné operácie na úrovni 0,25 % a depozitnú sadzbu na úrovni -0,50 %. Takisto signalizovala, že v júli zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov, a potom opäť v septembri, pričom zrejme aj po septembri bude pokračovať v postupnom sprísňovaní menovej politiky.Moskva 9. júna - Rusko nepredpokladá, že by plynárenská spoločnosť Gazprom mala zastaviť dodávky plynu ďalším európskym zákazníkom. Od začiatku júna zastavil Gazprom dodávky plynu dánskej energetickej spoločnosti Orsted aj britskej firme Shell Energy Europe. Reagoval tak na rozhodnutie podnikov neprispôsobiť sa požiadavkám Moskvy na mechanizmus platieb za plyn. Z rovnakých dôvodov zastavila dodávky plynu aj do Holandska po tom, ako rovnaký krok urobila holandská firma GasTerra. Už skôr prestal prúdiť plyn do Poľska, Bulharska a Fínska.Houston 9. júna - Požiar v závode americkej spoločnosti Freeport, ktorý je jedným z najväčších exportných závodov na výrobu skvapalneného zemného plynu (LNG), spôsobí meškanie dodávok do Európy. Očakáva sa, že odstávka potrvá najmenej tri týždne. Výpadok v závode na pobreží Mexického zálivu v Texase, ktorý sa podieľa približne 20 % na spracovaní LNG v USA, sa začal v stredu výbuchom na jeho zariadení.Washington 10. júna - Medziročná miera inflácie v USA sa v máji nečakane zrýchlila na 8,6 %, čo je jej najvyššia úroveň za vyše 40 rokov, od decembra 1981. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva práce. Ekonómovia pritom očakávali, že inflácia zostane na aprílovej úrovni 8,3 %.