Brexit stál Britániu miliardy stratených príjmov z obchodu a daní

Brexit pripravil Spojené kráľovstvo o miliardy stratených príjmov z obchodu, daní aj investícií. Ukázali to výsledky najnovšej štúdie Centra pre európsku reformu (CER).

Centrum vypracovalo model ekonomickej výkonnosti Spojeného kráľovstva v prípade, že by zostalo v Európskej únii, a to pomocou údajov z krajín, ako Nemecko, Nový Zéland, Nórsko a Austrália, ktorých výkonnosť bola podobná výkonnosti Británie pred brexitom. Potom to porovnalo so skutočným výkonom ekonomiky Spojeného kráľovstva od referenda pred šiestimi rokmi.

CER dospel k záveru, že ku koncu minulého roka bola britská ekonomika o 5,2 % alebo 31 miliárd libier (36,19 miliardy eur) menšia, ako by bola v prípade, že by zostala v EÚ.

Investície podnikov a vlády boli o 13,7 % nižšie, obchod s tovarom bol nižší o 13,6 %, zatiaľ čo obchod so službami bol o 7,9 % vyšší.

Analýza CER tak ukázala, že brexit stál Spojené kráľovstvo miliardy libier na stratách v obchode, investíciách a stratených daňových príjmoch. To sú peniaze, ktoré by vláda mohla využiť v čase rastúceho štátneho dlhu a klesajúcej životnej úrovne.