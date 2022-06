Predstavitelia K8 kritizovali vládu, ktorá sa podľa nich chová centralisticky

dnes 16:01 -

Predstavitelia krajských miest zo združenia K8 na piatkovom rokovaní v Nitre kritizovali takzvaný protiinflačný balíček. Primátori najväčších slovenských miest sa obávajú, že preň prídu samosprávy o veľkú časť svojich príjmov. K8 kritizovalo vládu, ktorá sa podľa primátorov chová centralisticky.

"Vnímame to ako útok na demokraciu, kedy sa berú samosprávam peniaze a budú sa rozdeľovať iba z pozície štátu pod určitými podmienkami. Nevieme sa zbaviť podozrenia, že to začína pripomínať maďarský model, kde tiež takto prebieha centralizácia vlády, a kde následne idú peniaze iba vyvoleným samosprávam," uviedol nitriansky primátor Marek Hattas.

V prípade, že poslanci prelomia veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opatrenia protiinflačného balíčka vstúpia do platnosti, bude podľa K8 ohrozená funkčnosť samospráv, čerpanie eurofondov či akýkoľvek rast miezd. "Ak by tento zákon opätovne prešiel, budeme mať veľké problémy, aby sme vôbec udržali samosprávy v chode. Preto sú mestá a obce v štrajkovej pohotovosti a nevylučujeme ani to, že zvoláme veľký protest pred Národnou radou SR," povedal Hattas.

Primátori krajských miest kritizovali aj čerpanie európskych fondov, ktoré podľa nich brzdí zbytočná byrokracia. "V rámci starého programového obdobia máme stále veľmi veľa nevyčerpaných peňazí. My sme už kritizovali, že nám často stoja naše projekty na kontrole na ministerstve šesť aj sedem mesiacov. To je neprijateľné, hlavne pri súčasných cenách, ktoré neustále kolíšu," zdôraznil nitriansky primátor.

Samospráve sa nepáči ani nastavenie nového programového obdobia, ktoré je podľa nej príliš centralistické. "Namiesto toho, aby sme my v mestách a obciach rozhodovali, kam tieto peniaze pôjdu, tak nám štát bude centralisticky určovať, na čo ich môžeme použiť a na čo nie. To považujeme za scestné, pretože my sme najbližšie k občanom a vieme, čo potrebujú naši obyvatelia," povedal Hattas.

Ako doplnil, primátori naopak ocenili prijatie nového zákona, ktorý mestám a obciam umožňuje vyrubiť zvýšenú daň majiteľom schátraných budov. "Sme radi, že samosprávy dostávajú tento nástroj. Vďaka nemu môžeme motivovať majiteľov zanedbaných objektov k náprave tým, že im samospráva môže zvýšiť daň dvoj- až desaťnásobne. Tento zákon kvitujeme," dodal Hattas.