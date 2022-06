Priemysel nadol potiahli v apríli najmä automobilky

dnes 12:31 -

Slovenský priemysel sa v apríli opäť prepadol, najmä v dôsledku viacerých odstávok v automobilovom priemysle, avšak pomerne významne klesla aj výroba spotrebnej elektroniky. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k aprílovej priemyselnej produkcii zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

"V kľúčovom spracovateľskom priemysle bol dôvodom poklesu najmä automobilový priemysel. Ten sa počas jari (najmä apríla) musel vyrovnávať s rozšírením úzkych hrdiel aj na niektoré komponenty pôvodne dovážané z Ukrajiny (napríklad káblové zväzky). To sa prejavilo na ďalších pomerne rozsiahlych odstávkach výroby slovenských závodov automobiliek," priblížil.

Automobilový priemysel tak podľa neho vykázal najnižšiu produkciu od augusta minulého roka, kedy vrcholila polovodičová kríza. Celkové medziročné čísla priemyslu znižovala výroba áut až o 5,8 percentuálneho bodu.

"Už v máji by sa mal priemysel odraziť od dna, keď by mu malo pomôcť aj čiastočné uvoľnenie úzkych hrdiel v automobilovom priemysle. Napriek tomu, produkcia automobiliek ešte nebude bežať na plné obrátky, nedostatok komponentov ju bude narúšať v nepravidelných intervaloch najskôr počas celého roka," myslí si Koršňák.

Kľúčovým faktorom pre produkciu áut tak aj v druhej polovici roka nebude podľa analytika dopyt, ktorý by mal ostávať relatívne robustný, ale dostupnosť kritických komponentov. "Rizikom pre priemysel do nasledujúcich mesiacov je prelievanie efektov vojny na Ukrajine do ďalších sektorov ekonomiky. Vyššie ceny a neistota by mohli znova nahlodávať dopyt a opätovne tak zastaviť zotavovanie slovenského priemyslu," dodal analytik UniCredit Bank.

"Očakávame, že aj v ďalších mesiacoch bude priemyselná výroba u nás klesať. Smerom nadol ju bude ťahať materiálová kríza, aj vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý narušuje dodávateľsko–odberateľské vzťahy a dodávky surovín. Pre slovenský priemysel je asi najciteľnejší nedostatok čipov a polovodičov. Pre vojnový konflikt sa trhy obávajú nedostatku ropy a plynu, čo by zasiahlo aj európsky priemysel. Ten je už teraz negatívne ovplyvnený prudko rastúcimi cenami energií, ktoré predražujú výrobu," doplnila Jana Glasová, analytička 365.bank.

Upozornila, že priemysel čelí aj nedostatku iných produktov – Rusko je totiž dôležitým exportérom kovov ako paládium, lítium a hliník. Spolu s Ukrajinou patria medzi najväčších producentov neónového plynu, ktorý sa používa pri výrobe polovodičov a ďalších vzácnych plynov. "Ukrajina zastavila ich výrobu už v marci a Rusko plánuje obmedziť ich export do konca roka, čo môže ešte viac prehĺbiť nedostatok čipov a polovodičov na globálnom trhu. Pocítia to aj naši priemyselníci vrátane automobiliek a výrobcov elektroniky a počítačov," uzavrela Glasová.

ŠÚ SR v piatok informoval, že priemyselná produkcia v apríli 2022 medziročne poklesla o 9,6 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,2 %.