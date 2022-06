Energetici odstránia v časti Bojníc výkyvy napätia a obmedzia výpadky elektriny

dnes 17:01 -

Energetici zabezpečujú modernizáciu existujúcich a inštaláciu nových prvkov v časti Bojníc. Projektom sledujú odstránenie výkyvov elektrického napätia a obmedzenie výpadkov energie. TASR o tom vo štvrtok informoval špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

"Veľké lokálne zaťaženie elektrickej siete v časti Bojníc vyústilo do kolísania hladiny nízkeho napätia. Dôsledky pociťovali predovšetkým obyvatelia ulíc Tále, Martina Rázusa, Kukučínova, Štúrova či Komenského," pripomenul Gejdoš.

Spoločnosť ako regionálny prevádzkovateľ vedení preto podľa neho zareagovala na podnety obyvateľov investíciou do posilnenia energetickej infraštruktúry. "V týchto dňoch pracujú elektromontéri na niekoľkých vylepšeniach v hodnote 90.000 eur, ktoré zaručia odberateľom elektriny stabilnú kvalitu a menej obmedzení v podobe výpadkov," ozrejmil.

Energetici rušia starú štvorstĺpovú trafostanicu a časť vzdušného vedenia vysokého napätia vrátane stožiara, troch úsekových vypínačov a štyroch betónových stĺpov. "Nahradíme to modernou kioskovou trafostanicou a podzemnými káblami. Na ulici Tále vymeníme dva poškodené stĺpy a pôvodné neizolované vodiče nízkeho napätia za vzdušný kábel. Dosiahneme tak lepšie rozloženie záťaže, zásadné posilnenie lokality a stabilnú distribúciu," priblížil opatrenia projektový manažér firmy Peter Beňadik.

Pre miestnych obyvateľov bude mať podľa neho veľký praktický prínos aj inštalácia ôsmich rozpojovacích zariadení medzi jednotlivými ulicami. V prípade poruchy a následného výpadku elektriny umožnia elektrikárom vytvárať rôzne alternatívne okruhy, aby mohli zabezpečiť prezásobenie čo najväčšieho počtu odberných miest. "Sieť rozdelíme akoby na viac menších častí. Rozšírime si tak možnosti jej ovládania pri problémoch, ale aj údržbe. Doteraz zostávali pri poruche alebo plánovanej odstávke bez elektriny všetci. Po novom môžeme problémovú časť izolovať na menšej ploche a ostatným domácnostiam zabezpečiť dodávku z inej vetvy," ozrejmil Beňadik.

Zásah do distribučnej siete si pri takomto rozsahu nevyhnutne vyžaduje aj niekoľkohodinové obmedzenia dodávok elektriny počas viacerých dní. V spomínanej časti Bojníc to zasahuje približne 150 odberných miest. "Keď tu budeme potrebovať riešiť niečo v budúcnosti, obyvatelia to už nepocítia v takejto miere práve vďaka prebiehajúcej investícii," zdôraznil projektový manažér.