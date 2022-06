Dovolenka Slovákov: Väčšina sa chce zmestiť do 1200 eur, tretina si nepôjde oddýchnuť vôbec       

Zdroj: home credit

dnes 16:20

Z tých, ktorí si doprajú dovolenku, polovica očakáva vyššie výdavky ako vlani, 36 percent sa chystá minúť približne rovnako a 14 percent počíta s nižším rozpočtom. Väčšina sa chce zmestiť s nákladmi za celú rodinu do sumy 1200 eur. Na druhej strane, viac ako 2 tisíc eur sa chystá minúť 8 percent opýtaných. Vyše 70 percent opýtaných bude dovolenku financovať zo svojich úspor, ďalšia takmer štvrtina ľudí ju hodlá vykryť z bežnej výplaty.

Dovolenka na Slovensku alebo v cudzine?

Túto dilemu každoročne rieši zrejme množstvo ľudí, ktorí sa chytajú v lete oddychovať mimo svojho domu. Výsledky reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Home Credit ukázali, že o niečo viac ľudí sa chystá do cudziny. Zatiaľ čo v tuzemsku plánuje stráviť rodinnú dovolenku presná štvrtina Slovákov, 27 % pôjde mimo Slovenska. Najpočetnejšia je však skupina tých, ktorí na dovolenku nepôjdu nikam (32 %). Stále je tu ešte približne pätina ľudí (21%), ktorí vo svojich dovolenkových plánoch nemajú ešte jasno a teda nevedia, kam pôjdu. (respondenti mohli kladne odpovedať na viacero otázok súčasne)

Len 4 % Slovákov dajú za dovolenku vyše 3 tisíc eur

Významným faktorom, ktorý zohráva kľúčovú rolu v tom, kam cestovať na dovolenku a či sa vôbec niekam vybrať, je aktuálna finančná situácia v rodinnej kase. Mnohí sa musia aj pre výrazné zdražovanie tovarov a služieb v tomto roku uskromniť. Takmer polovica Slovákov (47 %) chce spolu za všetkých členov domácnosti za dovolenku minúť do 800 eur. Približne štvrtina (26 %) má v pláne utratiť od 801 do 1 200 eur. Len 4 percentá hodlajú zaplatiť za letnú dovolenku spolu vyše 3 tisíc eur.





Očakávania vyšších nákladov na rodinnú dovolenku

Zo zistení prieskumu ďalej vyplynulo, že polovica ľudí plánuje za letnú dovolenku minúť viac ako tomu bolo pred rokom. „Výrazne viac ako minule sa chystá utratiť 18 percent, trochu viac 32 percent opýtaných. Na druhej strane, 14 percent Slovákov plánuje zaplatiť menej ako v roku 2021, z toho trochu menej 8 percent a výrazne menej 6 percent. No je tu však ešte aj viac ako tretina ľudí, presne 36 percent, ktorí chcú minúť približne rovnako ako vlani,“ približuje výsledky Jaroslav Ondrušek, analytik trhu zo spoločnosti Home Credit.

Dovolenky financované hlavne z vlastných zdrojov

Keď sa pozrieme na to, z akých zdrojov chcú letnú dovolenku Slováci financovať, najčastejšie je to z vlastných úspor (72 %) a z bežnej výplaty (23 %). Požičať si chcú na ňu len 4 percentá ľudí. „Úplne základné pravidlo je, že životnosť tovaru alebo služby, na ktorú si požičiavame, by mala byť dlhšia ako doba splácania. Nie je práve rozumné požičať si napríklad 3 tisíc eur na luxusnú dovolenku. Po pár dňoch ste späť doma a potom musíte mesiace či roky uhrádzať splátky. Naopak, zmysel dáva skôr požičať si napríklad, keď si chcete zariadiť svoj prvý byt, kde toto vybavenie budete využívať mnoho rokov,“ radí zákaznícky ombudsman spoločnosti Home Credit, Miroslav Zborovský.

Dominuje ubytovanie v hoteloch a penziónoch

Najviac dovolenkujúcich bude ubytovaných v penziónoch a hoteloch – takmer polovica (presne 49 %). Ďalšia pätina sa chystá bývať v dovolenkových domoch či apartmánoch, podobné množstvo na chalupách, 11 % sa chystá do kempov. (respondenti mohli kladne odpovedať na viacero otázok súčasne)