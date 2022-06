Definitívny koniec predaja nových spaľovacích motorov v EÚ?

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 15:54 -

Za plány, ktoré navrhla Európska komisia, výkonná moc EÚ, v stredu v Európskom parlamente hlasovalo 339 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 249 poslancov, zdržalo sa 24 poslancov. Cieľom je znížiť emisie z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel o 100 % v roku 2035 v porovnaní s rokom 2021. Do roku 2030 je cieľom zníženie emisií o 50 % pre dodávky a 55 % pre autá.

Komisia už skôr uviedla, že osobné autá a dodávky tvoria približne 12 % a 2,5 % celkových emisií CO2 v EÚ.

Spojené kráľovstvo chce medzitým zastaviť predaj nových dieselových a benzínových áut a dodávok do roku 2030. Od roku 2035 bude vyžadovať, aby všetky nové autá a dodávky mali nulové výfukové emisie. Spojené kráľovstvo opustilo EÚ 31. januára 2020.

Holandský europoslanec Jan Huitema, ktorý je súčasťou skupiny Renew Europe Group, privítal výsledok stredajšieho hlasovania. „Som nadšený, že Európsky parlament podporil ambicióznu revíziu cieľov na rok 2030 a podporil 100-percentný cieľ do roku 2035, ktorý je kľúčový na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050,“ povedal.

Medzi ďalšími, ktorí túto správu komentovali, bol Alex Keynes, manažér pre čisté vozidlá v bruselskej skupine kampaní Transport & Environment. „Termín znamená, že posledné autá na fosílne palivá budú predané do roku 2035, čo nám dáva šancu na odvrátenie utekajúcej klimatickej zmeny,” povedal Keynes.

Argumentoval tiež, že plány poskytujú automobilovému priemyslu istotu, ktorú potrebuje na “nárast výroby elektrických vozidiel, čo zníži ceny pre vodičov.”

Asociácia európskych výrobcov automobilov uviedla, že je „znepokojená tým, že poslanci Európskeho parlamentu hlasovali za stanovenie cieľa -100 % CO2 na rok 2035“. Oliver Zipse, prezident ACEA a generálny riaditeľ BMW, povedal, že jeho odvetvie priemyslu je „uprostred širokého tlaku na elektrické vozidlá, pričom nové modely neustále pribúdajú. Ale vzhľadom na nestálosť a neistotu, s ktorou sa každý deň stretávame na celom svete, je akákoľvek dlhodobá regulácia presahujúca toto desaťročie v tomto ranom štádiu predčasná,” dodal Zipse. „Namiesto toho je na polceste potrebná transparentná revízia, aby bolo možné definovať ciele po roku 2030.”

EÚ vyhlásila, že do roku 2050 chce byť uhlíkovo neutrálna. V strednodobom horizonte chce, aby sa čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 znížili aspoň o 55 %, čo EÚ nazýva plán „Fit for 55“.

Realizácia tohto plánu nebola úplne jednoduchá. Správy o autách a dodávkach prišli po tom, čo europoslanci odmietli revíziu systému obchodovania s emisiami EÚ alebo ETS.

Európsky parlament vo štvrtok vo svojej tlačovej správe uviedol, že tri návrhy zákonov v balíku Fit for 55 sú nateraz „odložené, kým sa nedosiahne politická dohoda“.