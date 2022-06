M. Draghi navrhuje celoeurópsku schému na ochranu pred vyššími cenami energií

dnes 14:31 -

Taliansky premiér Mario Draghi navrhol vo štvrtok celoeurópsku schému na ochranu občanov pred vyššími nákladmi na energie v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

"Musíme zvážiť replikáciu niektorých spoločných nástrojov, ktoré nám pomohli rýchlo sa zotaviť z pandémie," povedal Draghi delegátom na stretnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži.

Zdôraznil, že inflácia v eurozóne dosiahla v máji 8,1 %, a to z veľkej časti v dôsledku vyšších cien energií, vrátane ropy a plynu, po útoku Ruska na susednú Ukrajinu.

"Rastúca inflácia nie je len znakom prehriatia (v ekonomike), ale z veľkej časti výsledkom série ponukových šokov," povedal Draghi.

Bývalý šéf Európskej centrálnej banky uviedol, že ako vzor by mohol slúžiť program SURE na podporu udržania pracovných miest, na ktorom sa krajiny Európskej únie (EÚ) dohodli v roku 2020, keď blok zasiahla prvá vlna pandémie ochorenia COVID-19.

V rámci tohto programu vyčlenil blok 100 miliárd eur na podporu národných rozpočtov, vyčerpaných náhlou potrebou pomôcť veľkému počtu ľudí opatreniami, ako sú programy skráteného pracovného času.

"SURE poskytol lacné a stabilné pôžičky členským štátom EÚ, aby mohli zachrániť pracovné miesta a podporiť príjmy," povedal Draghi. "Podobný nástroj, tentoraz zameraný na energetiku, by mohol zabezpečiť, aby mali zraniteľné krajiny viac priestoru na pomoc svojim občanom v čase krízy," vyhlásil Draghi, podľa ktorého by to mohlo pomôcť získať aj podporu ľudí pre spoločné sankcie EÚ proti Rusku.