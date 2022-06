V Hnileckom regióne spustil petíciu proti novému grafikonu,ešte o ňom nerozhodli

dnes 14:01 -

Združenie miest a obcí (ZMO) Hnileckého regiónu spustilo petíciu proti plánovanému novému grafikonu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorým by sa od decembra zrušilo zastavovanie viacerých rýchlikov v Margecanoch. Podľa ZSSK ešte nie je nič rozhodnuté, na túto tému sa vedie odborná debata a hľadá sa kompromis.

V Margecanoch by malo dôjsť podľa znenia petície k zrušeniu zastavovania 16 rýchlikov na trase Bratislava – Košice a dvoch medzinárodných rýchlikov na trase Praha – Košice. Ak by k tomu napokon došlo, podľa predsedu ZMO Hnileckého regiónu a starostu Margecian Igora Petrika by to bola katastrofa. "Štát síce ušetrí, ale následne to preplatí občan. Veríme, že k tomu ešte budú parciálne porady a táto petícia bude podporným argumentom," povedal. Podľa neho hrozí, že cestujúci by sa opäť vrátili do áut. Vzhľadom na vyťaženosť ciest či zdražovanie to nepovažuje za správne.

Pripomenul, že už v nedeľu (12. 6.) vstúpi do platnosti pravidelná druhá zmena cestovného poriadku, v rámci ktorej sa posunie niekoľko časov odchov vlakov z Margecian. Petrik tvrdí, že sa tým naruší koordinácia s autobusmi v rámci integrovanej dopravy, ktorú roky budovali. Ľudia podľa jeho slov intenzívne využívajú vlakovú dopravu, pred železničnou stanicou v Margecanoch denne parkuje okolo 200 áut. "Nikto o tom s nami nerokoval. Pritom koordináciou posledného grafikonu z minulého na tento rok nám v autobusoch stúpol počet cestujúcich o desiatky percent," dodal.

Hovorca ZSSK Tomáš Kováč pre TASR uviedol, že k nadchádzajúcej zmene došlo vo veľkej miere na popud Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR. Potvrdil tiež, že od decembra zástupcovia rezortu navrhujú zrušiť niektoré rýchlikové zastávky s cieľom zrýchlenia "R" vlakov a úspory peňazí. Obyvatelia dotknutých miest by podľa Kováča naďalej jazdili regionálnymi rýchlikmi a osobnými vlakmi, či už na prestupnú stanicu alebo priamo, kam chceli.

Pripomenul, že ide o súčasť veľkých diskusií pri príprave budúcoročného grafikonu, ktoré ešte nie sú ani zďaleka ukončené. "Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, objednávateľ našich výkonov, o novom grafikone zatiaľ nerozhodlo. V ZSSK sa vážne zaoberáme nielen petíciami, ale aj jednotlivými podnetmi občanov," povedal s tým, že spolu so zástupcami regiónov budú hľadať spoločnú reč a vysvetľovať pozíciu ZSSK, či už priamo alebo prostredníctvom nadriadených ministerstiev.

Ministerstvo financií zdôraznilo, že ide len o pracovnú verziu návrhu vychádzajúcu z Plánu dopravnej obslužnosti (PDO). "Na pláne rezort síce spolupracoval, ale výhradne na expertnej úrovni v spolupráci s odborníkmi z MDV, ZSSK aj Železnicami Slovenskej republiky. Prerokovanie PDO a grafikonu verejnej dopravy so samosprávou je v kompetencii ministerstva dopravy. Ministerstvo financií o to kompetentný rezort opakovane žiadalo," uviedlo MF.

Ivan Rudolf z MDV rovnako uviedol, že do finálnej podoby grafikonu je ešte veľmi ďaleko. "Prosíme, aby sa nevytvárala panika. Čakajú nás ešte viaceré kolá rokovaní so samosprávami aj s ÚHP," povedal.