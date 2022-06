Napriek náročnej situácii investujú

dnes 14:01 -

Aj napriek turbulentným časom a extrémnym rastom vstupov druhá najstaršia cementáreň na Slovensku v Hornom Srní dokončila v máji investície na zníženie emisnej stopy z výroby a dopravy vo výške takmer 1,5 milióna EUR. Návrat k ekologicky prijateľnejšej železničnej doprave a zároveň inovácie do nových cementov zmiernia ekologickú záťaž výrobcu a majú čiastočne zmierniť nárast cien vstupov.

Cementáreň, ktorá nepretržite vyrába stavebné materiály od roku 1885, stála niekoľkokrát pred veľkými výzvami. Tou v súčasnosti najväčšou výzvou mala byť ekologizácia výroby v súlade s európskym programom „Fit for 55“ (pozn. program na ekologizáciu priemyslu s cieľom znížiť emisie CO2 do roku 2030 o 55%), na ktorú sa fabrika dlhodobo pripravuje. Lenže prišiel skokový nárast nielen cien emisných povoleniek, ale v druhej polovici 2021 aj energií. Kontinuálne sa postupne až do súčasnosti nabaľoval rast cien aj všetkých ostatných vstupov: zdraželi výrobky chemického priemyslu, papiera a výrobkov z dreva, vstupných surovín ako vysokopecnej trosky či sadrovca.

V roku 2021 dosiahli 4 slovenské cementárne rekordné čísla výroby napriek poklesu celkového objemu stavebnej produkcie. Na hospodárskom výsledku sa však nárast ziskov z dôvodu cien vstupov zrejme neprejaví. Cementári začali sezónu 2022 s rovnako silným nábehom odbytu, ako sezónu pred vianočnými sviatkami uzatvárali. Zdanlivo dobre rozbiehajúci sa rok však v plnej miere postihla vojenská kríza na Ukrajine, a tak cementársku výrobu zasiahol ďalší nečakaný úder. Suroviny, ktoré boli predtým samozrejmosťou, sa stali nedostatkovými a ich cena rapídne rástla: plyn, uhlie, železná ruda ako základ pre výrobu trosky, chemické produkty, drevo a s ním spojený nedostatok papiera pre balený cement.

Napriek nepredvídateľným časom sa CEMMAC rozhodol naplánované investície realizovať, aj keď rozhodovanie, či nepočkať na menej turbulentné časy a držať si objem financií bol pre akcionárov na mieste. „Teraz sme v kríze nedostatku surovín, ale práve zato je nutné optimalizovať a byť pripravený na horšie časy. So zavedením železničnej dopravy sme schopní expedovať cement vo väčších objemoch s výrazne nižšou emisnou stopou a optimalizovať nakládku. So zavedením nových produktov sa stávame nezávislejšími od externých zdrojov surovín a zároveň sme schopní priblížiť sa dlhodobému záväzku znižovania emisií,“ hovorí Martin Kebísek, predseda predstavenstva.

Investíciám na výrobu ekologickejších cementov predchádzalo dvojročné obdobie výskumu a testovania alternatívnych surovín. Ako najvhodnejší sa nakoniec ukázal domáci vápenec, ktorý zároveň znižuje záťaž dopravou a vlastnosťami predčí aj niektoré súčasné typy cementov. Jeho emisná stopa je v porovnaní s portlandským cementom v závislosti od zloženia cementu o nižšia 31 až 47%.

Spoločnosť CEMMAC a.s. patrí v trenčianskom kraji k najstarším a najväčším priemyselným výrobcom. V cementárni, dvoch lomoch a štyroch betonárňach na strednom Slovensku zamestnáva viac ako 220 zamestnancov. Od svojho založenia v roku 1885 pomáha budovať významné stavby nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Od roku 2012 spoločnosť preinvestovala viac ako 22 miliónov eur, pričom v súčasnosti orientuje investície predovšetkým do ekologizácie výroby a zníženia environmentálnej záťaže.