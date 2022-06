Euro sa pred rozhodnutím ECB o sadzbách mierne posilnilo

dnes 8:01 -

Spoločná európska mena sa pred rozhodnutím Európskej centrálnej banky (ECB) o nastavení menovej politiky mierne posilnila. Vo štvrtok ráno sa predávala po 1,0730 USD, teda pri o niečo vyššom kurze než v stredu (8. 6.) večer. Už približne týždeň sa jej kurz pohybuje v úzkom pásme okolo 1,07 USD/EUR.

Výraznejší impulz devízovému trhu by mohlo priniesť rozhodnutie ECB. Radu guvernérov čaká dôležité zasadnutie, na ktorom by mohla spustiť obrat v smerovaní menovej politiky. Očakáva sa, že ECB ohlási koniec čistých nákupov dlhopisov. Viacerí analytici tiež počítajú s tým, že bude signalizovať nárast sadzieb v júli, čo by bolo ich prvé zvýšenie za viac než desaťročie.