EP podporil revíziu emisných noriem CO2 pre nové autá a ľahké úžitkové vozidlá

Európsky parlament (EP) v stredu v Štrasburgu podporil revíziu noriem emisií oxidu uhličitého (CO2) pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, ktorá je súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55. Informuje o tom spravodajca TASR.

Za uznesenie o navrhovaných pravidlách na revíziu emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá zahlasovalo 339 poslancov, 249 bolo proti a 24 sa hlasovania zdržalo.

V prijatom texte, ktorý predstavuje pozíciu EP pre rokovania s členskými štátmi, europoslanci podporili návrh Európskej komisie na dosiahnutie cestnej dopravy s nulovými emisiami do roku 2035.

Priebežné ciele znižovania emisií do roku 2030 boli stanovené na 55 percent pre osobné automobily a 50 percent pre dodávky.

Medzi navrhované opatrenia patrí odstránenie osobitných stimulov pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (ZLEV), keďže už neslúžia pôvodnému účelu. Komisia má pripraviť správu o pokroku v oblasti cestnej dopravy s nulovými emisiami do konca roku 2025 a následne každý ďalší rok. Tieto správy budú zahŕňať vplyv znižovania emisií na spotrebiteľov a zamestnanosť, úroveň využívania obnoviteľnej energie, ako aj informácie o trhu s vozidlami z druhej ruky.

Navrhované opatrenia znamenajú aj postupné znižovanie stropu pre ekologické inovácie v súlade s navrhovanými prísnejšími cieľmi (súčasný limit 7 g CO2/km by mal zostať do roku 2024, potom by mal nasledovať 5 g od roku 2025, 4 g od roku 2027 a 2 g do konca roku 2034).

Komisia do konca roku 2023 pripraví správu, v ktorej podrobne uvedie potrebu cieleného financovania na zabezpečenie spravodlivého prechodu v automobilovom odvetví s cieľom zmierniť negatívne vplyvy na zamestnanosť.

Okrem toho vznikne spoločná metodika EÚ vypracovaná eurokomisiou do roku 2023 na hodnotenie celého životného cyklu emisií CO2 osobných a úžitkových vozidiel uvedených na jednotný trh EÚ, ako aj pohonných hmôt a energie spotrebovanej týmito vozidlami.

Spravodajca EP pre túto oblasť, holandský poslanec Jan Huitema v správe pre médiá uviedol, že ambiciózna revízia noriem CO2 je kľúčovým prvkom na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy. "Týmito normami vytvárame prehľadnosť pre automobilový priemysel a stimulujeme inovácie a investície pre výrobcov automobilov. Okrem toho sa nákup a jazdenie na vozidlách s nulovými emisiami stáva pre spotrebiteľov lacnejším," opísal situáciu.

Prijatie pozície EP znamená, že europoslanci sú teraz pripravení začať rokovania o revízii emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá s členskými štátmi EÚ.