Rozdávanie peňazí utečencom môže viesť k zdražovaniu, ale nemuselo by

Utečenci čoraz častejšie dostávajú peniaze od humanitárnych organizácií namiesto potravín, či oblečenia. Keď sú ľudia nútení opustiť svoje domovy, odchádzajú s tým najnutnejším. Zároveň strácajú schopnosť zarábať a míňať. Hotovostné intervencie sa snažia chrániť utečencov znížením rizík, ktorým čelia, a zachovaním ich schopnosti míňať. Flexibilita, ktorú hotovosť ponúka, vytvára dôstojnejšiu formu pomoci, ktorá utečencom dáva možnosť okamžite si určiť priority a vybrať si, čo potrebujú.



Peňažné prevody znižujú pravdepodobnosť, že ľudia v núdzi sa uchyľujú k škodlivým stratégiám, ako je sex na prežitie, detská práca, odlúčenie od rodiny alebo nútené sobáše. Priamo prospievajú aj miestnej ekonomike a môžu prispieť k mierovému spolunažívaniu s hostiteľskými komunitami.

Tento prístup má umožniť utečencom získať viac toho, čo potrebujú, a zároveň podporiť miestne ekonomiky. Ale keďže miestni maloobchodníci niekedy reagujú na vyšší dopyt spôsobený prílevom peňazí zvýšením svojich cien, dôraz na hotovostnú pomoc môže poškodiť miestnych obyvateľov aj utečencov, najmä tých, ktorí žijú v táboroch.



Existuje však riešenie. Vedci zistili, že je možné, aby humanitárne organizácie dávali utečencom hotovosť bez toho, aby naokolo vyvolávali infláciu.

Kalibrácia cien

Bolo by to možné prostredníctvom nového systému, ktorý nazývajú „finančná pomoc v závislosti od ceny“. Navrhujú, aby humanitárne organizácie zvýšili hotovostnú pomoc, aby odmenili miestnych maloobchodníkov, keď znížia ceny. Zároveň hovoria aj o znížení alebo ukončení tejto pomoci, pre potrestanie maloobchodníkov, ktorí využívajú situáciu na zvýšenie cien. Keďže miestne samosprávy radi vidia, že sa do miestnych ekonomík dostáva viac hotovosti, mali by aj sledovať ceny základných životných potrieb a hlásiť, čo vidia, humanitárnym agentúram a organizáciám.



Vedci na základe rozhovorov s humanitárnymi organizáciami, maloobchodníkmi, dodávateľmi a miestnymi úradmi zozbierali údaje v utečeneckých táboroch v Grécku. Na základe rozsiahlej analýzy týchto informácií navrhli nový spôsob, akým môžu humanitárne organizácie rozhodnúť o správnom mixe peňazí a tovaru, ktorý rozdelia utečencom.



Tento nový mechanizmus by dal do rúk utečencov viac peňazí, pokiaľ budú maloobchodníci držať nízke ceny. Namiesto toho, aby mali motiváciu zvyšovať svoje ceny a profitovať z finančnej pomoci, ktorú utečenci dostávajú, mali by miestni maloobchodníci motiváciu znižovať svoje ceny.



V dôsledku toho by sa utečenci mohli tešiť z nižších cien a flexibility pri využívaní pomoci, ako uznajú za vhodné, bez narušenia miestnej ekonomiky.







Podľa odhadov z roku 2021 pred ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorá poslala do zahraničia ďalších 6,6 milióna ľudí , je na celom svete viac ako 80 miliónov ľudí násilne vysídlených. Asi 27 miliónov z 80 miliónov vysídlených boli utečenci, vrátane veľkého počtu zo Sýrie, Venezuely, Afganistanu, Južného Sudánu a Mjanmarska. A podľa odhadov Organizácie Spojených národov asi 40 % týchto utečencov žilo v táboroch alebo vo vidieckych oblastiach .



Humanitárne organizácie ako Oxfam a Mercy Corps poskytovali utečencom iba jedlo, oblečenie a iné predmety známe ako vecná pomoc. V roku 2014 tento tovar predstavoval 94 % humanitárnej pomoci na celom svete, pričom zvyšných 6 % bolo dodaných vo forme peňazí. Do roku 2019 sa hotovostná pomoc zvýšila na takmer 18 % humanitárnej pomoci. Tieto skupiny, ako aj vládou riadené medzinárodné agentúry ako Svetový potravinový program, rozdeľujú viac peňazí. Prístup, ktorý vedci navrhli, poskytuje väčšiu flexibilitu a môže prostredníctvom kúpnej sily pomôcť prinavrátiť utečencom dôstojnosť.