Kryptoodvetvie potrebuje reguláciu, ak sa dovtedy nezničí samé

Ceny kryptomien sa prepadajú, keďže centrálne banky začínajú zvyšovať úrokové sadzby. Mnohí sa pýtajú, či toto nie je začiatok konca bubliny. Možno ešte nie. Vyššie náklady však neúmerne znižujú ceny aktív, ktorých hlavné využitie bude v budúcnosti. Ultranízke úrokové sadzby pomáhali kryptomenám a mladí investori teraz začínajú pociťovať, čo sa stane, keď úrokové sadzby stúpnu.



Zaujímavejšou otázkou je, čo sa stane, keď sa vlády konečne začnú vážne zaoberať reguláciou Bitcoinu a jemu podobných. Z veľkých ekonomík to zatiaľ začala robiť len Čína. Väčšina politikov sa namiesto toho pokúsila zmeniť tému rozhovormi o digitálnych menách vydaných centrálnou bankou (CBDC). Hoci CBDC pravdepodobne obsahujú funkcie ochrany osobných údajov pre malé transakcie, väčšie transakcie budú takmer určite vyžadovať, aby jednotlivci odhalili svoju identitu. Naproti tomu jedným z najväčších lákadiel súkromných kryptomien je možnosť obísť vlády. Je pravda, že transakcie s kryptomenami sú úplne vysledovateľné prostredníctvom účtovnej knihy blockchainu, ale používatelia si zvyčajne zakladajú účty pod pseudonymami, a preto je ťažké ich identifikovať bez ďalších informácií, ktorých získanie je nákladné.



Niektorí ekonómovia naivne tvrdia, že neexistuje žiadna osobitná potreba, alebo nutnosť regulovať Bitcoin, pretože používanie kryptomien na transakcie je náročné a nákladné. Skúste to povedať politikom v rozvojových ekonomikách, kde sa kryptomeny stali významným prostriedkom na vyhýbanie sa daniam, reguláciám a kapitálovým kontrolám.



Pre chudobnejšie krajiny s obmedzenou štátnou kapacitou sú kryptomeny čoraz väčším problémom. Občania nemusia byť počítačoví lúmeni, aby obišli úrady. Môžu len pristupovať k jednej z niekoľkých jednoduchých „off-chain“ búrz. Hoci kryptomenové transakcie sprostredkované treťou stranou sú v zásade sledovateľné, burzy sú založené vo vyspelých ekonomikách. V praxi to vo väčšine prípadov robí informácie pre orgány chudobných krajín prakticky nedostupnými.



Nie je to však len kryptomena napĺňajúca svoj sľub, že pomôže občanom obísť skorumpované, neefektívne a nedôveryhodné vlády? Možno, ale rovnako ako 100-dolárové bankovky, aj kryptomeny v rozvojovom svete budú pravdepodobne používať skôr zlomyseľní aktéri ako bežní občania.







Napríklad Venezuela je hlavným hráčom na krypto trhoch, čiastočne preto, že jej expatrianti používajú krypto na posielanie peňazí tam a späť bez toho, aby sa ich zmocnil skorumpovaný režim krajiny. Ale kryptomeny určite používa aj venezuelská armáda pri operáciách pašovania drog, nehovoriac o bohatých, politicky prepojených jednotlivcoch podliehajúcich finančným sankciám. Vzhľadom na to, že Spojené štáty v súčasnosti uplatňujú finančné sankcie voči viac ako tuctu krajín, stovkám subjektov a tisíckam jednotlivcov, kryptomeny sú prirodzeným útočiskom.



Jedným z dôvodov, prečo regulátori vyspelej ekonomiky postupujú pomaly, je názor, že pokiaľ problémy súvisiace s kryptomenami ovplyvňujú najmä zvyšok sveta, tieto problémy sa ich netýkajú. Regulačné orgány sa očividne spoliehajú na myšlienku, že kryptomeny sú v podstate aktíva, do ktorých sa investuje a že hodnota akejkoľvek transakcie nie je dôležitá. Viac sa obávajú ochrany domácich investorov a finančnej stability.



Ekonomická teória však už dávno preukázala, že hodnota akýchkoľvek peňazí v konečnom dôsledku závisí od ich potenciálneho základného použitia. Najväčší investori do kryptomien môžu byť vo vyspelých ekonomikách, ale využitie a napáchané škody boli doteraz hlavne na rozvíjajúcich sa trhoch a v rozvojových ekonomikách. Niekto by mohol dokonca namietať, že investovanie do niektorých kryptoaktív spojených s vyspelou ekonomikou sa v istom zmysle nelíši od investovania do konfliktných krvavých diamantov.



Vlády s vyspelou ekonomikou s najväčšou pravdepodobnosťou zistia, že problémy s kryptomenami sa nakoniec vrátia domov. Keď sa tak stane, budú nútené zaviesť rozsiahly zákaz digitálnych mien, ktoré neumožňujú ľahké vysledovanie identity používateľov (pokiaľ teda technologický pokrok nezničí všetky stopy anonymity, v takom prípade sa ceny kryptomien zrútia samy). Zákaz by sa určite musel rozšíriť na finančné inštitúcie a podniky a pravdepodobne by zahŕňal aj určité obmedzenia pre jednotlivcov.



Takýto krok by výrazne podkopal dnešné ceny kryptomien znížením likvidity. Samozrejme, že obmedzenia budú tým účinnejšie, čím viac krajín ich bude uplatňovať, ale univerzálna implementácia nie je potrebná pre výrazný lokálny dopad.



Dá sa implementovať nejaká verzia zákazu? Ako ukázala Čína, je relatívne ľahké uzavrieť kryptoburzy, ktoré veľká väčšina ľudí používa na obchodovanie s digitálnymi menami. Je ťažšie zabrániť „reťazovým“ transakciám, pretože podkladové osoby je ťažšie identifikovať. Je iróniou, že účinný zákaz kryptomien z 21. storočia si môže vyžadovať aj postupné vyradenie (alebo aspoň zmenšenie) oveľa staršieho nástroja papierovej meny, pretože hotovosť je pre ľudí zďaleka najpohodlnejším spôsobom, ako získať peniaze do ich digitálnych peňaženiek bez toho, aby ich bolo možné ľahko odhaliť.



Aby bolo jasné, nenavrhujem, aby všetky blockchainové aplikácie boli obmedzené. Napríklad regulované stablecoiny, podložené súvahou centrálnej banky, môžu stále prosperovať, ale v prípade potreby musí existovať priamy právny mechanizmus na sledovanie identity používateľa.



Kedy, ak vôbec niekedy, môže skutočne nastať prísnejšia regulácia kryptomien? Bez krízy by to mohlo trvať mnoho desaťročí, najmä ak hlavní hráči v oblasti kryptomien nalievajú obrovské sumy do lobingu, podobne ako to urobil finančný sektor v období pred globálnou finančnou krízou v roku 2008. Ale asi to nebude trvať tak dlho. Bohužiaľ, krypto kríza pravdepodobne príde skôr ako ju čakáme.

Autorom je Kenneth Rogoff, profesor ekonómie a verejnej politiky na Harvardskej univerzite a držiteľ ceny Deutsche Bank za rok 2011 za finančnú ekonómiu, niekdajší hlavný ekonóm Medzinárodného menového fondu.