Nepočúvajte celebrity, o peniazoch nevedia nič

Zdroj: vox

Foto: TASR/AP

dnes 0:22 -

Ak by kryptomeny boli stávkou na istotu, že vám do určitej miery zaručene zarobia peniaze, prečo by potrebovali toľko odporúčaní od známych celebrít? Koniec koncov, peniaze sú najznámejšou celebritou, aká existuje.



Gwyneth Paltrow, Reese Witherspoon či dokonca aj Larry David. Známe tváre Hollywoodu v posledných mesiacoch radi asistovali pri mainstreamingu kryptomien. Treaz, keď sa situácia trochu zhoršila, razom stíchli. „Šťastie praje odvážnym", no v prípade Matta Damona platí, že on zjavne nie je dosť odvážny na to, aby sa pokúsil prinútiť bežných ľudí, aby vsadili svoje ťažko zarobené peniaze na hyperšpekulatívne aktíva.



Nie je to nič nové, slávni ľudia neustále podporovali a podporujú finančné produkty a služby, ktoré spadajú do rizikovejšieho spektra. Ak vás hnevajú známi športovci, ako napríklad LeBron James, za to, že sa objavil v reklame krypto, pravdepodobne by vás mali hnevať aj reklamy na hypotéky alebo spoty, kde vás lámu na kúpu zlata. Stačí sa vrátiť do 90. rokov, kedy bola Whoopi Goldberg hovorkyňou Flooz, vtedajšej kybernetickej meny, ktorá bola nakoniec zvrhnutá kvôli zločinom a podvodom.



Aj keď sa to zdá samozrejmé, že celebrity podporujú niekedy aj kontroverzné veci, práve v súvislosti s peniazmi stojí za to sa nad tým pozastaviť. Osobné financie a investovanie majú byť akosi nesexi. To, aký dôchodkový fond si zvolíte nie je ničím zvláštne ani trendy. Teraz sa marketérom a inzerentom a veľkým kultúrnym spoločnostiam podarilo premeniť to na hobby a životný štýl. Dôvera v tradičné finančné inštitúcie tak klesla. Ľudia by si mohli myslieť, že prečo teraz neriskovať, keď vám odporúča známa tvár? Je to dobrý nápad? Spoločnosti sú schopné manévrovať s touto inštitucionálnou nedôverou a nahrádzať chladné, nedôveryhodné a anonymné banky sympatickými celebritami, ku ktorým môžu byť spotrebitelia otvorenejší.



V bankách sa veľa zákazníkov po globálnej finančnej kríze v roku 2008 sklamalo, vysvetlila Ana Andjelic, manažérka značky a expertka na sociológiu podnikania. „Čím je táto dôvera nahradená? Značkami, spojenými s celebritami."



Áno, slávni ľudia sú často bohatí, ale nie preto, že by sa zúčastnili programu rýchleho zbohatnutia alebo šikovne investovali do nejakého neznámeho produktu. Často majú finančných poradcov, ktorí im pomáhajú spravovať a budovať ich bohatstvo. S najväčšou pravdepodobnosťou im títo poradcovia nehovoria, aby hromadili dogecoiny.



Spoločnosti získavajú známych ľudí, aby sa pokúsili predať ich produkty, pretože vedia, že to môže fungovať. Podľa jednej štúdie z roku 2012 z Harvard Business School vedú podporovatelia športovcov k 4-percentnému zvýšeniu predaja. Viaceré štúdie zistili, že oznámenia o podpore celebrít zvyšujú ceny akcií.



Pokiaľ ide konkrétne o financie, bohatí a slávni nie sú najvplyvnejší z pohľadu spotrebiteľov, ale majú určitý vplyv. Prieskum Morning Consult z roku 2021 zistil, že 20 percent investorov a 45 percent vlastníkov kryptomien by investovalo do kryptomeny, ak by takýto krok schválili známi ľudia (hoci stále zaostávajú za finančnými poradcami, členmi rodiny alebo priateľmi a odbornými redaktormi). Mladší spotrebitelia môžu byť tiež viac ovplyvnení slávou, CreditCards.com zistil, že 28 percent zástupcov generácie Z a 24 percent mileniálov uviedlo, že hľadajú finančnú radu na sociálnych sieťach a medzi influencermi.







Keďže ľudia už v piatok večer nesedia pred televíznymi prijímačmi, nie sú konzumentmi reklám, značky sa čoraz viac spoliehajú na celebrity a influencerov, aby sa spojili so spotrebiteľmi, vysvetlil Shiv Gupta, digitálny marketingový pracovník a riaditeľ poradenskej firmy Quantum Sight. „Kanály sa zmenšujú," povedal. Celebrita môže katapultovať váš produkt k spotrebiteľom prostredníctvom svojho existujúceho publika a sfér vplyvu. Môžete vidieť, ako sa to stalo s kryptomenami. „Nerdsphere alebo geeksphere presadili koncept kryptomeny ako niečoho, čo má potenciál," povedal Gupta. „Ďalším krokom bol Larry David a všetci ostatní, ktorí prišli a začali diskutovať o kryptomenách. Išlo skôr o to povedať: 'Vidíš, je to mainstream'.“



Začlenenie finančného produktu do hlavného prúdu ho robí pre spotrebiteľov pohodlnejším, takže majú pocit, že je v poriadku, ak to vyskúšajú. Môže ich to prinútiť prehliadnuť stávky, dokonca aj v oblastiach, kde sú stávky tradične vysoké. „Osobnosti, ktoré podporujú značky. To nie je nič nové, vidíme to už desaťročia. Predaj kryptomien a NFT je, samozrejme, oveľa zložitejší a povedal by som, že si vyžaduje väčšiu profesionálnu zodpovednosť ako ponúkanie typického spotrebného tovaru,“ povedala Anindya Ghose, profesorka obchodu na NYU. „Ak podporujú čipsy a energetické nápoje, je to iná vec." Ak ste si kúpili vrecúško lupienkov, pretože to povedal nejaký herec a ukázalo sa, že to nebolo „ono“, nič sa nedeje. Ale ak ste pristúpili na reverznú hypotéku, pred ktorou regulačné orgány varovali, to už je iná vec. Mohli ste prísť o strechu nad hlavou, lebo ste uverili Tomovi Selleckovi, ktorý v reklame vyzdvihol, aké je to fajn. Do centra pozornosti sa teraz dostali mladí ľudia a kryptomeny, ale žiadna generácia nie je imúnna.



„Sú ľudia, ktorí hovoria: 'No, páči sa mi Tom Selleck, vyrastal som na filmoch s Tomom Selleckom, zdá sa, že je to chlapík s dobrou povesťou. Koniec koncov, bojoval proti zločincom v Magnum,“ povedal Gupta. „Je to generačná záležitosť, niečo čo starne s tebou."



Podobne v roku 2004, na otázku o tom, čo robiť so svojimi peniazmi, dali by ste na rady neznámeho chlapíka, alebo známej tváre z filmu Dobrý Will Hunting?. Pravdepodobne chlapíka z Dobrého Willa Huntinga. V skutočnosti by ste neurobili dobre, pretože Ben Affleck sa prikláňal k športovému stávkovaniu, ktoré tiež často nie je ideálne pre peňaženku koncového používateľa.



Herec Ben McKenzie vo svojom príspevku pre Slate spolu s novinárom Jacobom Silvermanom v roku 2021 nazval celebrity napomáhajúce rozšíreniu kryptomien „morálnou katastrofou“. „Títo bohatí a slávni zabávači môžu rovnako dobre presadzovať pôžičky pred výplatou alebo usadzovať svoje publikum pri zmanipulovanom blackjackovom stole,“ napísali. Ale aby sme boli spravodliví, dvojica pripravuje knihu o kryptografických podvodoch, čo je dôvod prečo zo seba urobili anti-krypto celebritu.



Nejde len o to, že známe osobnosti nabádajú k zbytočnému riskovaniu. Kim Kardashian a Floyd Mayweather mohli byť nedávno súčasťou schémy krypto pump-and-dump. Boxer už má za sebou jeden škandál v kryptosvete, v roku 2018 spolu s hudobným producentom DJ Khaledom urovnali obvinenia zo strany regulátora SEC za to, že nezverejnili, že boli zaplatení za propagovanie počiatočných ponúk mincí alebo ICO. Pre niečo podobné sa do problémov dostal aj herec Steven Seagal.

Celebrity by samozrejme nemali byť dôveryhodným zdrojom finančných informácií a regulačné orgány majú mať určité slovo pri ochrane spotrebiteľov. Slávni ľudia sa však často vkrádajú do schémy, ako uvažujeme o peniazoch. Slávni prepožičiavajú svoju tvár produktom, ktoré môžu byť pochybné. Často to robia bez toho, aby uznali svoje vlastné finančnú spoluúčasť. Tom Brady nie je len hovorcom kryptoburzy FTX, je aj investorom v spoločnosti. Alebo keď si uvedomujú, že kým oni môžu riskovať, priemerný človek by možno nemal. „Nie je to tak, že Tom Brady prestal robiť všetko ostatné a venuje sa len kryptu,“ povedal Andjelič. „Ľudí to zaujíma jednu minútu. Samozrejme okrem tých, ktorí prišli o všetko.“