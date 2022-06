Spravodlivá cena: Koľko zaplatiť za fľašu kvalitného vína poradia virtuálni someliéri  

Zdroj: the conversation

Poprední odborníci hodnotia a známkujú. Následne producenti oznámia ceny za svoje vína označené za prémiové. Je to cena, za ktorú môžu obchodníci vína okamžite nakúpiť a okamžite ďalej predávať profesionálom aj jednotlivcom. Samotná dodávka vín sa uskutoční až v nasledujúcom roku, keď víno dozrieva a bude fľašované.



V čase, keď „vyjdú prvé ceny“, v sektore zavládne veľké vzrušenie. Aký bude trend na trhu? Ktorý producent vína bude rozumný alebo naopak nerozumný a prudkým zvýšením cien sa vystaví riziku, že sa jeho vína budú zle predávať? Čo sa dá považovať za „dobré ponuky“?

Tu na scénu prichádzajú ekonómovia.



Pojem „spravodlivá cena“ je jednou z najstarších ekonomických otázok. Predstavený Aristotelom, vyvinutý Saint-Thomasom Akvinským, bol stredobodom ekonomických diel Adama Smitha, Davida Ricarda a mnohých ďalších. Okrem morálneho rozmeru ide o cenu, ktorá odzrkadľuje základné ekonomické determinanty a ktorá by podľa definície nemala byť ani nadhodnotená, ani podhodnotená, čím nepoškodzuje ani kupujúceho, ani predávajúceho.



Rozdelenie ceny vína podľa všetkých jeho charakteristík pri zohľadnení trhových cyklov a ekonomických determinantov dopytu umožňuje presne posúdiť primeranú cenu vína. Táto primeraná cena je teda výsledkom idiosynkratických faktorov a spoločných faktorov ovplyvňujúcich trh s vínom.



Vedci sa snažili odhadnúť „spravodlivú cenu“ Bordeaux primeur v sezóne 2022 na základe dynamiky cien od polovice roku 2000 na sekundárnom trhu, na ktorom je organizovaný ďalší predaj fliaš, ekonomických premenných ovplyvňujúcich požiadavku. Vychádzajúc zo skutočnosti, že primárny a sekundárny trh sú nevyhnutne prepojené, vytvorili model odhadu ceny vín na sekundárnom trhu, ktorý potom aplikovali na vína prichádzajúce na primárny trh.



Cena vína teda bude závisieť od jeho reputácie (prémia spojená so značkou, ktorá bola objavená na sekundárnom trhu), jeho veku (o rok viac/menej dáva vyššiu/nižšiu cenu o 3 %), kvality vína, kvalite ročníka (zistený veľkými odborníkmi) a vnútornej kvality vína (odvodená od veľkých odborníkov aj vo forme poznámok). Tento model má veľmi silnú vypovedaciu schopnosť s vysvetlením 98 % cenového rozptylu.







Model, zdá sa, funguje veľmi dobre. Cena väčšiny producentov sa trafila do modelov vedcov. Napríklad slávny Château Cheval Blanc bol uvedený na trh za cenu 390 eur, pričom základná cena modelu bola 384 eur, alebo Château Cantemerle, vyšiel na 18 eur a jeho základná cena je stanovená na 18,90 eur. V priemere je miera divergencie medzi modelom a prvými desiatimi výstupmi 2,27 %.



Iba v troch prípadoch sa vedci výrazne odchyľujú od fundamentálnej ceny (bez nich miera divergencie modelu ide na 0,41 %), a to smerom hore aj dole. Tento rozdiel možno vysvetliť konkrétnymi obchodnými stratégiami s protichodnými kompromismi medzi tvorbou hodnoty spojenou s vysokou cenou a rýchlym predajom objemov spojených so zistenou cenou. Tento rozdiel môže byť tiež vysvetlený konkrétnym čítaním budúceho vývoja trhu alebo dokonca túžbou po inom umiestnení vína (napríklad túžba posunúť sa na vyššiu úroveň).



Problém je však inde. Akokoľvek zaujímavá môže byť štúdia cien Bordeaux primeurs, práve rozšírenie tejto štúdie na vína „pre širokú verejnosť“ dostupné v štandardných distribučných kanáloch by mohlo ovplyvniť masový trh.



Vzhľadom na veľkosť databáz týkajúcich sa vín dostupných na webe je možné túto metodiku skutočne rozšíriť na desiatky tisíc ďalších druhov. Samotná aplikácia Vivino má viac ako 50 miliónov používateľov a zhromažďuje informácie, vrátane poznámok o vínach poskytnutých používateľmi, o niekoľko desiatok tisíc vín. Modelovanie spravodlivej ceny týchto vín sa preto javí ako reálne, keďže sú dostupné všetky informácie.



Austrálski výskumníci už vytvorili malý algoritmus na extrakciu „spravodlivej“ ceny vína podľa vlastností zadaných používateľom. Niet pochýb o tom, že nové algoritmy budú efektívnejšie a predovšetkým vezmú do úvahy oveľa viac vín. Vypracovanie hodnotení a komentárov samotných spotrebiteľov k aplikáciám určeným pre víno obohatí tieto algoritmy o údaje, ktoré poskytnú „základné“ alebo „primerané ceny“, aby spotrebiteľov informovali o ich výbere.



Tak, ako sa umelá inteligencia vo veľkom využíva vo vínnom poradenstve, na základe vašich chutí, predchádzajúcich nákupov, toho, čo radi jete a pod., aj virtuálni someliéri vám určite veľmi skoro budú vedieť povedať, za akú cenu by ste si mali víno kúpiť. Pred regálom budete musieť pravdepodobne len naskenovať ceny a fľaše, aby vám virtuálny someliér vyhodnotil, či by nebolo lepšie sa poobzerať radšej niekde inde. Tento rozhodovací nástroj, ktorý sa vyvinie, povedie k lepšej efektívnosti trhu znížením asymetrie informácií, ktorá zaťažuje spotrebiteľa pri náročnej voľbe výberu zo stovák kvalitných vín. Máme sa na čo tešiť.