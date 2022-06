dnes 16:16 -

Ceny zemného plynu v Európe v stredu klesli už šiesty deň po sebe. Obchodníci pritom zvažovali utlmený dopyt na jednej strane oproti hrozbe prerušenia dodávok z Ruska, najväčšieho dovozcu plynu do Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Trh s plynom sa v uplynulých dňoch výrazne upokojil, keďže spotreba sa s nástupom leta znižuje a do Európy smerujú dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Zdá sa tiež, že spory, týkajúce sa požiadavky Moskvy, aby odberatelia z tzv. nepriateľských krajín platili za plyn v rubľoch, a to konverziou cudzej meny cez Gazprombank, sú nateraz ukončené.

Gazprom síce zastavil dodávky plynu niektorým kupujúcim - Bulharsku, Poľsku, Fínsku, Dánsku a Holandsku, keďže odmietli platiť v rubľoch, no podľa zdrojov oboznámených so situáciou ďalšie škrty teraz pravdepodobne nechystá.

Toky plynu z Ruska do Európy cez Ukrajinu a priamo do Nemecka boli v stredu ráno stabilné.

Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v júli v stredu dopoludnia na burze v Amsterdame klesol o 1,55 eura na 78,75 eura za megawatthodinu (MWh), keďže sa očakávajú vyššie teploty v Európe a silné dodávky LNG.

Vďaka rozsiahlemu dovozu LNG sú zásobníky plynu v Európe v súčasnosti naplnené takmer na 50 %, a ak nedôjde k problémom, mohli by byť plné do konca leta. Bloomberg však upozorňuje na riziko, že oživenie dopytu v Číne po zmiernení blokád spojených s ochorením COVID-19, spolu s hromadením zásob v Japonsku a Južnej Kórei "môžu v júni viesť k poklesu dodávok do Európy, pretože sa zníži prémia za posielanie LNG do Európy namiesto do Ázie".

Európske zásoby plynu, ktoré na začiatku minulej zimy dosiahli kriticky nízku úroveň, sa musia doplniť včas na ďalšiu vykurovaciu sezónu.