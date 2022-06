Čo je a ako funguje stock to flow model?

Zdroj: trader 2.0

Čo je model Stock to Flow?

Zjednodušene povedané, model Stock to Flow (SF alebo S2F) je spôsob, ako zmerať množstvo konkrétneho zdroja. Pomer zásob k toku je objem zdrojov držaných v rezervách vydelený množstvom, ktoré sa vyprodukuje ročne.



Model Stock to Flow sa všeobecne uplatňuje na prírodné zdroje. Vezmime si príklad zlata. Aj keď sa odhady môžu líšiť, Svetová rada pre zlato (WGC) odhaduje, že sa vyťažilo približne 190 000 ton zlata. Túto sumu, čiže celkovú ponuku označujeme ako zásoby. Medzitým sa ročne vyťaží asi 2 500 - 3 200 ton zlata. Túto sumu môžeme označiť ako tok.



Stock to Flow môžeme vypočítať pomocou týchto dvoch metrík. Čo to však vlastne znamená? V podstate to ukazuje, koľko ponuky každý rok vstupuje na trh pre daný zdroj v pomere k celkovej ponuke. Čím vyšší je pomer zásob k toku (S2F), tým menej nová ponuka vstupuje na trh v pomere k celkovej ponuke. Preto by si aktívum s vyšším pomerom zásob a tokov malo teoreticky dlhodobo udržať svoju hodnotu.



Naopak, spotrebný tovar a priemyselné komodity budú mať zvyčajne nízky pomer zásob a tokov. Prečo je to tak? Pretože ich hodnota zvyčajne pochádza z toho, že budú zničené alebo spotrebované, zásoby sú zvyčajne len na pokrytie dopytu. V niektorých výnimočných prípadoch môže cena rýchlo stúpnuť, ak sa v budúcnosti očakáva nedostatok, ale v opačnom prípade bude výroba držať krok s dopytom.



Je dôležité poznamenať, že samotný nedostatok nemusí nevyhnutne znamenať, že zdroj by mal byť hodnotný. Napríklad zlato nie je až také vzácne, koniec koncov je k dispozícii 190 000 ton. Pomer zásob k toku naznačuje, že je cenné, pretože ročná produkcia v porovnaní s existujúcimi zásobami je relatívne malá a konštantná.



Zlato a Stock to Flow

Z historického hľadiska malo zlato najvyšší pomer zásob a tokov (S2F) z drahých kovov. Ale koľko presne to je? Vráťte sa k nášmu predchádzajúcemu príkladu - vydelíme celkovú dodávku 190 000 ton 3 200 a pomer zásob a tokov bude 59. To nám hovorí, že pri súčasnom tempe výroby by ťažba 190 000 ton zlata trvala približne 59 rokov.



Je však potrebné mať na pamäti, že odhady toho, koľko nového zlata sa bude ťažiť každý rok, sú presne to - odhady. Ak zvýšime ročnú produkciu na 3 500, pomer zásob k toku sa zníži na 54.



Bitcoin a Stock to Flow

Ak pochopíte, ako funguje Bitcoin, nebude pre vás ťažké pochopiť, prečo by to malo mať zmysel použiť model Stock to Flow. Model v podstate zaobchádza s Bitcoinom porovnateľne ako s nedostatočnými komoditami, medzi ktoré patria zlato alebo striebro.



Zlato a striebro sa často nazývajú store of value, čiže ako uchovávatelia hodnoty. Teoreticky by si mali udržať svoju hodnotu z dlhodobého hľadiska vzhľadom na ich relatívny nedostatok a nízky tok. Navyše je veľmi ťažké v krátkom čase výrazne zvýšiť ich dodávky.



Podľa zástancov modelu Stock to Flow je Bitcoin podobným zdrojom. Výroba je vzácna, pomerne nákladná a jej maximálna ponuka je obmedzená na 21 miliónov mincí. Vydávanie bitcoinových dodávok je definované aj na úrovni protokolov, vďaka čomu je tok úplne predvídateľný.







Podľa zástancov tohto modelu tieto vlastnosti spolu vytvárajú vzácny digitálny zdroj s hlboko presvedčivými charakteristikami na dlhodobé uchovávanie hodnoty. Ďalej predpokladajú, že existuje štatisticky významný vzťah medzi zásobami, tokom a trhovou hodnotou. Podľa prognóz modelu by sa cena Bitcoinu mala v priebehu času výrazne zvyšovať, pretože sa neustále znižuje pomer zásob k toku (S2F).



V súčasnosti obežná zásoba BTC predstavuje približne 18 miliónov BTC, zatiaľ čo nová ponuka predstavuje približne 0,7 milióna ročne. Pred halvingom v roku 2020 sa pomer zásob k toku (S2F) Bitcoinu pohybuje na hodnote okolo 25. Po halvingu polovici v máji 2020 sa S2F zvýši na 50.

Na obrázku nižšie vidíme historický vzťah k 365-dňovému kĺzavému priemeru S2F Bitconu s jeho cenou.







Obmedzenia modelu Stock to Flow

Ak je Stock to Flow zaujímavým modelom na meranie nedostatku, nezohľadňuje všetky „časti obrazu“. Modely sú iba také silné ako ich predpoklady. Na jednej strane Stock to Flow spolieha na predpoklad, že nedostatok meraný modelom, by mal zvyšovať hodnotu. Podľa kritikov Stock to Flow model zlyhá, ak Bitcoin nemá iné užitočné vlastnosti ako nedostatok dodávok.



Nedostatok zlata, predvídateľný tok a globálna likvidita z neho urobili relatívne stabilného uchovávateľa hodnoty v porovnaní s fiat menami, ktoré sú náchylné na devalváciu.



Podľa tohto modelu by sa v priebehu času mala znižovať aj volatilita BTC. Potvrdzujú to historické údaje z Coinmetrics.



Pri oceňovaní aktíva je potrebné zohľadniť jeho volatilitu. Ak je volatilita do istej miery predvídateľná, model oceňovania môže byť spoľahlivejší. Bitcoin je však známy svojimi veľkými cenovými pohybmi.



Zatiaľ čo volatilita môže klesať na makroúrovni, Bitcoin sa od svojho založenia cenil na voľnom trhu. To znamená, že cena je na samom trhu väčšinou regulovaná používateľmi, obchodníkmi a špekulantmi. Kombinujte to s relatívne nízkou likviditou a Bitcoin je pravdepodobne viac vystavený náhlym výkyvom volatility ako iné aktíva. Toto nemusí hrať do kariet S2F modelu.



Rovnako tento model by mohli oslabiť aj ďalšie vonkajšie faktory, ako sú napríklad rôzne ekonomické a hospodárske udalosti. Je však potrebné poznamenať, že to isté platí v zásade pre všetky modely, ktoré sa snažia predpovedať cenu aktíva na základe historických údajov.



Záver

Model Stock to Flow meria vzťah medzi aktuálne dostupnou zásobou zdroja a jeho produkčnou rýchlosťou. Zvyčajne sa uplatňuje na drahé kovy a iné komodity, niektorí ľudia však tvrdia, že sa môžu vzťahovať aj na Bitcoin.



V tomto zmysle možno Bitcoin považovať za vzácny digitálny zdroj. Podľa tejto metódy analýzy by sa z Bitcoinu malo stať aktívum, ktoré si dlhodobo zachováva svoju hodnotu.



Každý model je však rovnako silný ako jeho predpoklady a nemusí byť schopný zahrnúť všetky aspekty oceňovania Bitcoinu. A čo viac, v čase písania tohto článku tu je Bitcoin len o niečo viac ako dvanásť rokov. Niektorí by mohli argumentovať, že modely dlhodobého oceňovania, ako je Stock to Flow, potrebujú viac historickejších údajov, aby boli spoľahlivejšie.

Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0