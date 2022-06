Yellenová obhajovala v Senáte návrh rozpočtu na rok 2023

dnes 20:31 -

Spojené štáty čelia "neprijateľným úrovniam inflácie". Je potrebná vhodná rozpočtová pozícia, ktorá pomôže zmierniť inflačné tlaky bez podkopania ekonomiky. Povedala to v utorok ministerka financií USA Janet Yellenová finančnému výboru amerického Senátu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.

Podľa Yellenovej prvky navrhovanej legislatívy o výdavkoch prezidenta Joea Bidena by mohli pomôcť zmierniť vplyv inflácie. A vyzvala zákonodarcov, aby v utorok schválili dodatočné investície do obnoviteľných zdrojov energie a vyššie dane pre bohatých.

"Verím, že Kongres môže urobiť veľa pre zmiernenie nákladovej záťaže, s ktorou sa stretávajú domácnosti," povedala Yellenová počas prvého z dvoch dní "grilovania" v súvislosti s rozpočtom prezidenta Bidena na fiškálny rok 2023.

Bidenova administratíva stále presadzuje zmenšenú verziu svojej pozastavenej agendy v oblasti klímy a sociálnych výdavkov, ktorá by ponúkala daňové úľavy na technológie čistej energie a reformovala ceny liekov na predpis.

Podľa Yellenovej Bidenov návrh rozpočtu na rok 2023 počíta s "inteligentnými, fiškálne zodpovednými investíciami". Výdavky sú financované zvyšovaním daní korporáciám a najbohatším Američanom, zmenšovaním "dier" a zlepšovaním výberu daní.

Yellenová povedala, že sa "veľmi sústredila" na pokračovanie globálnej daňovej reformy vrátane 15-percentnej globálnej minimálnej dane. "Dúfam, že aj Kongres zavedie túto globálnu minimálnu daň ako súčasť svojej legislatívnej agendy."

Okrem investícií do obnoviteľnej energie, ktoré by mohli pomôcť pri riešení vysokých cien benzínu, návrh rozpočtu podporuje aj vyššie výdavky na dostupné bývanie. Yellenová upozornila, že USA čelí makroekonomickým výzvam vrátane neprijateľných úrovní inflácie, ako aj problémom v dodávateľských reťazcoch a so zásobovaním trhu s ropou a potravinami v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine.

Podčiarkla tiež rozhodnutie Bidenovej administratívy o uvoľnení zásob ropy zo strategických rezerv na zníženie cien palív, ktoré od ruskej invázie na Ukrajinu raketovo vzrástli. Pripomenula, že bez tohto kroku by boli ešte vyššie.

Yellenová ďalej uviedla, že prognóza inflácie na celý rok 2022 bude "pravdepodobne vyššia" ako pôvodne predpokladané 4 %. Dodala, že predpoveď bude aktualizovaná v najbližších týždňoch.

Prezident Biden zápasí s nízkym ratingom pred kľúčovými voľbami uprostred jeho mandátu, pričom bolesť z vyšších cien benzínu a potravín prevažuje nad správami o silnom pracovnom trhu a nízkej 3,6-percentnej nezamestnanosti.

Demokrati v Senáte Yellenovú vrelo prijali, no republikáni poukázali na energetickú a klimatickú politiku administratívy ako na dôvod energetickej krízy a označili Bidenov americký záchranný plán v roku 2021 za hlavný dôvod inflácie.

Yellenová plán obhajovala a upozornila, že mal zmierniť dôsledky ochorenia COVID-19. Republikáni Yellenovej pripomenuli, že začiatkom roka 2021 označila inflačné tlaky za "prechodné", ale inflácia medzitým dosiahla 40-ročné maximá.