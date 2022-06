Priemysel a vláda sa sporia pre ďalšiu ťažbu plynu v Groningene

dnes 18:46 -

Holandská vláda by mala vážne zvážiť zvýšenie ťažby plynu v Groningene, aby sa vyhla nedostatkom počas nadchádzajúcej zimy, ak bude Rusko pokračovať v obmedzovaní dodávok plynu do Európy. Uviedol to v utorok spravodajský server DutchNews.nl s odkazom na vládne zdroje.

Poradná rada pre baníctvo (Mijnraad) vo svojej najnovšej analýze pre vládu uviedla, že Holandsko z dôvodu neistoty na trhu s energetikou by sa malo snažiť naplniť svoje zásoby plynu na 100 percent, čo je nad 80-% cieľovú úroveň Európskej únie.

Štátny tajomník zodpovedný za ťažbu plynu Hans Vijlbrief zatiaľ odoláva výzvam priemyslu na opätovné otvorenie plynového poľa v Groningene. Obnovenie ťažby v tejto lokalite označil za "posledný možný prostriedok nápravy, ak všetko ostatné zlyhá".

Ťažba na plynovom poli Slochteren sa má uzavrieť do roku 2024. Vláda to sľúbila aj preto, že zemetrasenia vyvolané ťažobným procesom z posledných desaťročí poškodili viac ako 100.000 domov a iných budov v okolí ťažby.

Podľa odborníkov z Mijnraad nemožno zaručiť, že dovezený skvapalnený zemný plyn (LNG) zaistí prípadné výpadky počas budúcej zimy.

Predseda Poradnej rady pre baníctvo Staf Depla pre verejnoprávnu televíznu stanicu NOS uviedol, že je dôležité byť úprimný voči spotrebiteľom i ľuďom žijúcim v Groningene, že zvýšenie produkcie sa považuje za "realistickú možnosť".

"Ak sa stanú udalosti, ktoré si nikto z nás neželá, musíme byť pohotoví. Nevieme presne, o akom množstve hovoríme, aby sme toho mali na zimu dosť. Treba to skúmať teraz, kým ešte máme čas, nie na jeseň," dodal Depla.

Úvahy o zvýšení ťažby plynu v Groningene, prípadne o neuzavretí ťažobných polí v termíne, za ktorý sa zaručila vláda (koniec roku 2024), nabrali na význame minulý týždeň potom, ako ruský koncern Gazprom zrušil zmluvu o dodávkach plynu s holandskou plynárenskou spoločnosťou Gasterra, pretože dovozca odmietol zaplatiť ruskej strane v rubľoch.

Gasterra sa na tento krok pripravila a kúpila dve miliardy m3 plynu z iných zdrojov, aby kompenzovala výpadky Gazpromu, ktorého dodávky predstavujú 5 % celkovej spotreby plynu v Holandsku.

Minister energetiky Rob Jetten v liste zaslanom poslancom parlamentu uviedol, že vláda sa zaviazala ukončiť závislosť Holandska od ruského plynu do konca tohto roka, avšak naplnenie zásobníkov s plynom by mohlo byť "ťažšie", ak Rusko zruší zmluvy s ďalšími európskymi krajinami, ktoré odmietnu platby v rubľoch.

Zamestnávateľské združenie VNO-NCW podľa holandských médií vstúpilo do tejto debaty s výzvou, aby vláda pod tlakom "najvyššej politickej priority" konala tak, aby zastavila "prepad cien pohonných látok" a podniky v krajine netrpeli počas zimy nedostatkom plynu.