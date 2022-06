MMF vyzýva vlády, aby sa zamerali na pomoc zraniteľným skupinám

dnes 18:31 -

Medzinárodný menový fond (MMF) vyzýva vlády, ktoré bojujú s prudko rastúcimi cenami potravín a palív, aby sa zamerali na pomoc zraniteľným skupinám obyvateľov a nie na plošnú pomoc, ktorá by mohla zvýšiť tlak na verejné financie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Viac ako polovica zo 134 krajín v prieskume uviedla, že zaviedla dotácie alebo zníženie daní, aby zmiernila prudký rast cien vyvolaný vojnou na Ukrajine, napísal MMF na svojom blogu.

Ruská invázia na Ukrajinu viedla k prudkému nárastu cien potravín a palív, čo ešte znásobilo globálne ekonomické problémy, najmä v prípade rozvojových ekonomík, ktoré sa ťažšie zotavujú z pandémie ochorenia COVID-19 ako bohaté ekonomiky. "Tvorcovia politiky by mali umožniť, aby sa vysoké globálne ceny preniesli do domácej ekonomiky a zároveň by mali chrániť zraniteľné domácnosti postihnuté zvýšením cien," píše sa na blogu MMF. "To je v konečnom dôsledku menej nákladné ako umelé udržiavanie nízkych cien pre všetkých bez ohľadu na ich schopnosť platiť," poznamenal MMF, ktorý ako podmienku na poskytnutie finančnej pomoci žiada zrušenie dotácií.

Pakistan 2. júna už druhýkrát za jeden týždeň znížil dotácie na pohonné hmoty, aby si zabezpečil finančnú pomoc od MMF. Tunisko v utorok oznámilo, že v budúcom roku začne znižovať dotácie na energiu a potraviny spolu s finančnými transfermi chudobným rodinám, keďže žiada MMF o pôžičku 4 miliardy USD (3,75 miliardy eur).

MMF skonštatoval, že vlády v prvých štyroch mesiacoch tohto roka preniesli na spotrebiteľov menej z nárastu cien ropy ako v roku 2021. Dodal, že dotácie podporili väčšiu spotrebu energie aj rast cien.

Hoci podľa fondu obavy o potravinovú bezpečnosť môžu znamenať, že niektoré vlády nemajú inú možnosť, ako zaviesť dotácie a dokonca rozdať základné potraviny, odporúča im tiež, aby tiež jasne deklarovali koniec ich platnosti.