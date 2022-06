Bloomberg: Maďarsko sa po zablokovaní peňazí z EÚ obráti na finančné trhy

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:29 -

Podľa zdroja Maďarsko plánuje v blízkej budúcnosti predať dlhopisy v dolároch so splatnosťou sedem a 12 rokov a v eurách so splatnosťou deväť rokov. Predaj majú organizovať banky BNP Paribas , Deutsche Bank , Goldman Sachs Group, ING Groep a JPMorgan Chase & Co.

Potenciálne výnosy majú pomôcť zalepiť diery v maďarskom rozpočte, ktoré spôsobili veľkorysé sociálne výdavky pred aprílovými voľbami. Orbán vo voľbách opäť zvíťazil, a vo funkcii tak zostáva piate obdobie za sebou.

Maďarsko v súčasnosti nemá prístup 7,2 miliardám eur z pandemických fondov EÚ. Dôvodom sú obavy z oslabenia právneho štátu az korupcie.

Orbán kvôli finančným problémom cez víkend oznámil rozsiahle plány na konsolidáciu rozpočtu. Je medzi nimi zníženie vládnych výdavkov a úspory v objeme šesť miliárd USD a mimoriadnej dane pre rôzne odvetvia, od bankovníctva pre energetiku.

V posledných týždňoch sa na medzinárodné trhy obrátili aj ďalšie krajiny strednej a východnej Európy ako Poľsko a Chorvátsko. Zahraničné financovanie je pre regionálne krajiny lacnejším variantom, pretože po sérii zvyšovania úrokových sadzieb s cieľom zmierniť vysokú infláciu čelia tieto krajiny rastu výnosov dlhopisov v domácej mene.

Maďarsko zvýšilo cieľ predaja zahraničných dlhopisov pre tento rok o 2,5 miliardy eur na 5,1 miliardy eur . Po februárovom predaji dlhopisov v jenom mu tak tento rok zostáva predať dlhopisy za 4,5 miliardy eur . Výnos maďarského desaťročného forintového dlhopisu sa teraz pohybuje okolo 7,2 percenta.