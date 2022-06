Obchodný deficit USA sa v apríli výrazne znížil

dnes 15:46 -

Schodok zahranično-obchodnej bilancie USA sa v apríli výrazne znížil, viac, ako odhadovali ekonómovia. Dôvodom bol nárast hodnoty exportu aj vďaka drahším energiám a zároveň pokles importu v dôsledku blokád v Číne spojených s ochorením COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy ministerstva obchodu USA.

V správe sa uvádza, že obchodný deficit Spojených štátov sa v apríli 2022 znížil na 87,1 miliardy USD (81,20 miliardy eur) z revidovaných 107,7 miliardy USD v marci. Ekonómovia pritom očakávali, že deficit klesne na 89,5 miliardy USD z pôvodne uvádzaných 109,8 miliardy USD za predchádzajúci mesiac.

Hodnota exportu pritom v apríli vzrástla o 3,5 % na 252,6 miliardy USD vďaka príjmom z exportu ropy, plynu, ale aj sóje či civilných lietadiel. Hodnota dovozu v apríli naopak klesla o 3,4 % na 339,7 miliardy USD, keďže výrobná aktivita v Číne dosiahla najnižšiu úroveň od februára 2020 pre prísne blokády spojené s ochorením COVID-19.

To sa premietlo do zníženia dovozu z Číny o 10,1 miliardy USD, čo bol najstrmší pokles od roku 2015. Aj obchodný deficit USA s Čínou v dôsledku toho v apríli klesol, a to o 8,5 miliardy USD, najviac za sedem rokov.