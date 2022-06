USA pozastavia clá na solárne panely zo štyroch ázijských krajín, nie ale z Číny

dnes 16:46 -

Spojené štáty v pondelok pozastavia na dva roky clá na dovoz solárnych panelov zo štyroch ázijských krajín - Kambodže, Malajzie, Thajska a Vietnamu, ale nie z Číny. Cieľom Washingtonu je zvýšiť domácu produkciu tzv. čistej energie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Podľa Bieleho domu administratíva prezidenta Joea Bidena sa odvolá tiež na zákon o obrannej výrobe (DPA), aby urýchlila domácu produkciu energií z obnoviteľných zdrojov, uvádza sa v informačnom liste.

Čína je z toho vylúčená, pričom ministerstvo obchodu USA vyšetruje, či niektoré čínske spoločnosti neobchádzajú americké clá tým, že montujú diely v týchto štyroch krajinách.

"Dnešné technológie čistej energie sú kritickou súčasťou arzenálu, ktorý musíme využiť na zníženie energetických nákladov pre rodiny, zníženie rizík pre našu rozvodnú sieť a naliehavé riešenie krízy spojenej so zmenou klímy," uviedol Biely dom.

Dodal, že v porovnaní s obdobím, keď Biden nastúpil do úradu, sú USA na ceste k strojnásobeniu kapacity domácej solárnej produkcie do roku 2024 - zo 7,5 gigawattu na 22,5 gigawattu, čo je dosť na to, aby každý rok mohlo 3,3 milióna domácností prejsť na solárnu energiu.

Vláda USA využije pri svojich plánoch aj zákon o obrannej výrobe (DPA) na podporu výroby komponentov pre produkciu čistej energie, vrátane fotovoltaických modulov a modulových komponentov.

Bývalý prezident Donald Trump predtým použil tento zákon počas pandémie ochorenia COVID-19 na zvýšenie výroby liekov a zariadení a americká vláda ho uplatnila aj počas druhej svetovej vojny.