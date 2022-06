Moskva bude naďalej splácať zahraničné dlhy v rubľoch, zahraniční držitelia eurobondov si budú musieť otvoriť účty v rubľoch

Zdroj: CNBC

Krajina je vystavená historickému nesplácaniu dlhu po tom, čo ministerstvo financií USA 25. mája ukončilo platnosť kľúčovej výnimky zo sankcií, podľa ktorej Rusko mohlo spracovať platby zahraničným držiteľom dlhopisov v dolároch prostredníctvom amerických a medzinárodných bánk, čím sa vyhlo platobnej neschopnosti.

V piatok ruské ministerstvo financií poslalo 100 miliónov dolárov v úrokových platbách za dva eurobondy v rubľoch svojmu domácemu zúčtovaciemu stredisku, ale pokiaľ sa peniaze nedostanú na bankové účty držiteľov zámorských dlhopisov do 30 dní, stále môže ísť o nesplatenie dlhu. Kremeľ tvrdil, že má dostatok hotovosti na zaplatenie. Ďalšie 2 miliardy dolárov sú splatné do konca roka, hoci niektoré dlhopisy vydané po roku 2014 môžu byť podľa zmlúv vyplácané v rubľoch alebo iných alternatívnych menách.



Ruský minister financií Anton Siluanov údajne v pondelok pre ruské noviny Vedomosti povedal, že Moskva bude naďalej splácať zahraničné dlhy v rubľoch, ale zahraniční držitelia eurobondov si budú musieť otvoriť účty v rubľoch a tvrdej mene v ruských bankách, aby mohli prijímať platby. „Ako je to pri platbe za plyn v rubľoch, pripisuje sa nám cudzia mena, tu sa vymieňa za ruble v mene kupujúceho a takto prebieha platba,“ povedal podľa agentúry Reuters.



Mechanizmus vyrovnania by fungoval rovnakým spôsobom, ale v opačnom garde a smeroval by cez ruský národný zúčtovací depozitár, navrhol Siluanov. Na ruský národný zúčtovací depozitár sa na rozdiel od iných veľkých ruských finančných inštitúcií v súčasnosti nevzťahujú americké sankcie. Európska únia však v piatok uvalila sankcie aj na depozitár, čo Rusku situáciu ešte viac skomplikovalo.







Timothy Ash, hlavný stratég rozvíjajúcich sa trhov v BlueBay Asset Management, v stredu pre CNBC povedal, že zahraniční investori pravdepodobne nebudú súhlasiť s požiadavkami Moskvy na otvorenie ruských účtov. „Nepoškodia si svoju povesť ani sa nebudú chcieť vystaviť riziku tým, že prejdú týmto procesom za niekoľko stoviek miliónov dolárov. Nechcú sa nechať chytiť sekundárnymi sankciami od Američanov.“ Ash bol tiež skeptický, pokiaľ ide o to, či ruský plán umožní vyhnúť sa tomu, aby ratingové agentúry a medzinárodné orgány označili krajinu za platobne neschopnú. Keďže všetky platby v rubľoch budú blokované Úradom pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií, zahraniční investori nebudú vyplatení.



Vynárajú sa aj ďalšie otázky, ako by zahraniční investori, či už jednotlivci alebo inštitúcie, postupovali pri otváraní účtov v ruských bankách vzhľadom na súčasné sankcie, alebo ako možno prostriedky držané v akejkoľvek ruskej finančnej inštitúcii repatriovať bez porušenia sankcií. Majitelia dlhopisov nemusia byť ochotní využiť túto šancu a radšej sa budú držať v rámci sankčných pravidiel. „Na vykonanie akýchkoľvek zmien v čase, mieste alebo spôsobe platby sa zvyčajne vyžaduje súhlas držiteľa dlhopisov, takže nezúčastnení držitelia môžu mať stále potenciálne nároky,“ povedal Adam Solowsky, partner medzinárodnej právnickej firmy Reed Smith.

Avšak na otázku, či by došlo k širšiemu vplyvu nákazy, ak by nakoniec Rusko vyhlásilo platobnú neschopnosť, Ash odpovedal, že vplyv bude obmedzený v porovnaní s ruskou finančnou krízou v roku 1998. „V roku 1998 bola zahraničná expozícia na trhu ruských krátkodobých vládnych dlhopisov s nulovým kupónom v hodnote 60 miliárd USD a približne rovnaká situácia bola pravdepodobne aj na trhu s vonkajším dlhom, takže to bola väčšia udalosť,“ povedal.

Keď sa Rusko dostane do defaultu, môže tam zostať dlho. Je to kvôli povahe sankcií a nedostatku bezprostredného riešenia vojny na Ukrajine. Ash pre CNBC naznačil, že práve preto Kremeľ nechce default. „Američania povedali „chceme, aby sa Rusko dostalo do platobnej neschopnosti“, takže sa môžu dostať z platobnej neschopnosti len vtedy, keď Amerika povie „teraz sme spokojní, môžete vyjednávať s držiteľmi dlhopisov, všetko je odpustené“ – takže Rusko zostane v platobnej neschopnosti dlho, čo je v konečnom dôsledku pre neho veľmi, veľmi zlé,“ povedal. „Pokiaľ nie je Rusko v defaulte, existuje šanca, že mu niekto požičia, napríklad Číňania. Ale keď sa ocitne v defaulte, všetko sa zmení. Dokonca aj Číňania by mohli stratiť ochotu.“