Ďalšia akvizícia Studenac: 300 predajní siete Lonia

Zdroj: Enterprise Investors

dnes 16:02 -

Lonia Trgovina je sieť 300 maloobchodných prevádzok s potravinami aktívna vo vnútrozemskom Chorvátsku. Sedemdesiatpäť predajní prevádzkuje v Záhrebe a okolí, kde má Studenac iba zopár obchodov. Akvizícia tejto siete vhodne dopĺňa geografické pokrytie chorvátskeho trhu a mení spoločnosť Studenac na plnohodnotného celonárodného hráča s najvyšším počtom supermarketov v krajine.



Enterprise Investors kúpili spoločnosť Studenac v auguste 2018. V tom čase prevádzkovala sieť viac ako 380 obchodov najmä na pobreží a na ostrovoch, s centrom v regióne Dalmácia. V nasledujúcom období spoločnosť Studenac začlenila do svojej siete päť väčších akvizícií – Istarski Supermarketi a Sonik v r. 2019, Bure v r. 2021 a napokon Pemo a Lonia v r. 2022. Okrem toho sa jej podarilo získať zopár ďalších menších hráčov s menším počtom obchodov. Akvizíciami v celkovej hodnote 120 miliónov eur pridala spoločnosť Studenac do svojej siete 595 obchodov. Spoločnosť rastie aj organicky a v roku 2022 otvorí 100 nových obchodov. Kúpou siete Lonia sa zvýši počet prevádzok v sieti Studenac na viac ako 1050, a to s celonárodným pokrytím. Dominantné postavenie spoločnosti na trhu potvrdzujú aj silné finančné výsledky – tržby po fúzii v roku 2022 prekonajú 500 miliónov eur.



„Keď sme preberali Studenac v roku 2018, mali sme ambiciózny plán byť jednotkou na chorvátskom trhu. Trvalo nám tri roky, kým sme sa stali ďaleko najväčšou sieťou lokálnych supermarketov v regióne. Už nie sme preferovaná značka iba pre turistov navštevujúcich jadranskú riviéru, ale oslovujeme aj mnohých Chorvátov, ktorí robia svoje rýchle každodenné nákupy v našich obchodoch,“ hovorí Michał Seńczuk, výkonný riaditeľ spoločnosti Studenac.



„Do odvetvia maloobchodu s potravinami sme v Chorvátsku investovali viac ako 260 miliónov eur a plánujeme v tom pokračovať,“ uviedol partner Enterprise Investors Michał Kędzia, ktorý je za investíciu zodpovedný. „Zmeny, ktoré sme do Studenacu priniesli, sú kvalitatívne aj kvantitatívne. Dnes je obchod Studenacu miestom, kde viete pohodlne spraviť svoj rýchly každodenný nákup, vychutnať si kávu a občerstvenie so sebou, vyzdvihnúť zásielky a zaplatiť svoje účty. Studenac úplne jasne zvyšuje kvalitu lokálneho nakupovania a posúva ju na vyšší level,“ dodal Michał Kędzia.