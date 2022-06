India rokuje o zvýšení dovozu ruskej ropy

dnes 16:01 -

India sa snaží zdvojnásobiť import ruskej ropy. Indické štátne rafinérie chcú doviezť výrazne zľavnenú ropu od ruskej spoločnosti Rosnefť, keďže kupci na Západe odmietajú rokovať s Moskvou pre jej inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Indické rafinérie - štátne aj súkromné, pracujú spoločne na finalizácii a zabezpečení nových šesťmesačných kontraktov na dodávky ruskej ropy, uviedli zdroje oboznámené s týmito plánmi, ktoré nechceli byť menované.

Ropu by im mala dodávať ruská štátna firma Rosnefť, najväčší producent v krajine, pričom ako predajca je pripravená riešiť aj záležitosti týkajúce sa dopravy a poistenia, uviedli zdroje.

Tieto zmluvy, ak budú uzatvorené, budú samostatné a nad rámec dodávok, na ktorých sa India dohodla s Ruskom už predtým. O podrobnostiach o objemoch a cenách sa stále rokuje s indickými bankami, ktoré majú plne financovať všetky náklady.

Indické rafinérie si budú čoraz častejšie samé obstarávať dodávky priamo od ruských spoločností, ako je Rosnefť, keďže poprední medzinárodní obchodníci ako Glencore rušia s nimi zmluvy.

Patria k nim štátne rafinérie Indian Oil, Hindustan Petroleum a Bharat Petroleum, aj súkromní spracovatelia Reliance Industries a Nayara Energy, ktorú čiastočne vlastní Rosnefť.

Indické rafinérie (štátne aj súkromné) zvyšujú nákupy ruskej ropy, keďže sankcie a reštrikcie, ktoré uvalili USA, Európska únia, Británia a ďalšie západné štáty na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu, spôsobili, že prišlo o väčšinu kupujúcich, a tak ponúka veľké zľavy.

Minulý mesiac smerovalo do Indie a Číny bezprecedentné množstvo ruskej ropy, keď európski kupci hľadali náhrady a siahali po alternatívnych dodávkach ropy z iných regiónov. Následná panika a presmerovanie globálnych tokov ropy zdvihli jej ceny o viac ako 20 % od konca februára, keď Rusko napadlo Ukrajinu.

Rafinérie v druhom najväčšom ázijskom spotrebiteľovi ropy (Indii) sa tešia z vyšších príjmov po spracovaní lacnej ruskej ropy na palivá, ktoré predávajú na domácom trhu aj exportujú do zahraničia, zákazníkom v Európe a USA. Ruské dodávky tvoria len časť z celkového dovozu ropy do Indie, ktorá surovinu nakupuje aj na spotových trhoch.

India kúpila od konca februára do začiatku mája viac ako 40 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ruskej ropy, podľa výpočtov agentúry Bloomberg. To je približne o 20 % viac, ako za celý rok 2021. Prílev ruskej ropy do Indie v máji 2022 predstavoval 740.000 barelov denne, čo je nárast z 284.000 barelov/deň v apríli alebo 34.000 barelov denne pred rokom (v máji 2021).

Hoci nákupy ruskej ropy nie sú nezákonné a ani neporušujú žiadne sankcie, India sa dostala pod tlak USA a EÚ, aby prestala obchodovať s Moskvou s cieľom odrezať Kremľu prístup k príjmom z ropy na financovanie vojny. Ázijská krajina však opakovane uviedla, že jej objem ruského dovozu je v porovnaní s európskymi nákupmi nepatrný a predstavuje len malý zlomok celkovej spotreby krajiny.

Zľavnená ruská ropa poskytuje istú finančnú úľavu Indii práve v čase, keď inflácia prudko stúpa, pričom zdražuje všetko, od potravín po palivo.