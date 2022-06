SIEA spustí od budúceho týždňa ďalšie kolo podpory nákupu OZE pre domácnosti

dnes 15:16 -

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustí od pondelka (13. 6.) ďalšie kolo podpory nákupu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v projekte Zelená domácnostiam. Z balíka 30 miliónov eur budú môcť majitelia rodinných domov žiadať podporu na všetky typy zariadení, to znamená tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, slnečné kolektory aj kotly na biomasu. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Registrácia bude otvorená niekoľko mesiacov, no uplatnenie kódu prideleného pri registrácii bude možné až po podpise zmluvy s dodávateľom, ktorý zabezpečí dodávku zariadenia do troch mesiacov. Zmeny rezort hospodárstva odôvodnil veľkým záujmom o podporu, keď sa v ostatnom kole podpory minulo 15 miliónov eur za 11 minút. Zmeny by mali podľa Sulíka prispieť k tomu, aby rozdeľovanie prostriedkov bolo spravodlivejšie a aby nebolo iba o "rýchlych prstoch".

SIEA bude pravidelne informovať o zostatku prostriedkov na podporu na základe uplatnených kódov a zaslaných zmluvách jednotlivými dodávateľmi OZE. Šancu na štátnu dotáciu tak budú mať záujemcovia, ktorí si skôr nájdu dodávateľa. Minister ale upozornil, že plnenie záväzkov firiem voči zákazníkom nemôže rezort ovplyvniť. Pokiaľ totiž dodávateľ trojmesačnú lehotu od zaslania kódu po dokončenie zákazky nestihne, dotácia prepadne. Peniaze SIEA zašle až na základe konečnej faktúry a ďalšej dokumentácie vrátane fotografií. Sulík dodal, že nejde o posledné kolo projektu. V ďalšom kole by už mohli žiadať dotácie aj obyvatelia Bratislavského kraja.