Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 22. týždni 2022:Brusel 30. mája - Lídri členských krajín EÚ sa v pondelok neskoro večer na mimoriadnom summite v Bruseli dohodli na zavedení čiastočného ropného embarga voči Rusku. Toto embargo sa vzťahuje len na ruskú ropu dovezenú po mori. Povoľuje dočasné výnimky pre dodávky prostredníctvom potrubia.Moskva 31. mája - Ruský koncern Gazprom v utorok oznámil, že zastavil dodávky plynu do Holandska potom, čo holandská energetická firma GasTerra zaň odmietla zaplatiť v rubľoch.Luxemburg 31. mája - Medziročné tempo inflácie v eurozóne sa v máji zrýchlilo na 8,1 % zo 7,4 % v apríli a dosiahlo tak nový rekord. Opäť k tomu prispeli najmä ceny energií. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.Kodaň/Londýn/Moskva 1. júna - Ruský koncern Gazprom od stredy zastavil dodávky plynu dánskej energetickej spoločnosti Orsted aj britskej firme Shell Energy Europe. Obe firmy totiž informovali Gazprom Export, že nebudú platiť v rubľoch, ako požaduje Moskva.Moskva 1. júna - Vývoz ruského plynu mimo krajiny bývalého Sovietskeho zväzu tento rok klesol o viac než štvrtinu. Export Gazpromu do krajín mimo Spoločenstvo nezávislých štátov za prvých päť mesiacov medziročne padol o 27,6 % na 61 miliárd kubických metrov plynu (m3), uviedol v stredu ruský koncern.Brusel 1. júna - Európska komisia (EK) dospela k záveru, že Chorvátsko je pripravené prijať euro k 1. januáru 2023 a stať sa tak v poradí 20. členským štátom eurozóny. Komisia sa domnieva, že Chorvátsko spĺňa všetky potrebné podmienky na prijatie spoločnej európskej meny, a preto súhlasí s nariadením Rady EÚ o zavedení eura v Chorvátsku. Rada EÚ (členské štáty) prijme konečné rozhodnutia v tomto smere v prvej polovici júla po diskusiách v Euroskupine, na Európskej rade a po získaní súhlasného stanoviska ECB a Európskeho parlamentu.Houston 2. júna - Spojené štáty vyviezli minulý mesiac takmer 7,3 milióna ton skvapalneného zemného plynu (LNG), čo predstavuje druhý najvyšší objem v histórii záznamov. Väčšina suroviny smerovala do Európy. Vyplýva to z aktuálnych údajov analytickej spoločnosti Refinitiv Eikon.Viedeň 2. júna - Zástupcovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší ropní producenti zahrnujúci Rusko, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, sa vo štvrtok dohodli na výraznejšom zvýšení produkcie v júli a auguste, než s akým sa počítalo na základe pôvodnej dohody. Výraznejší rast produkcie by mal čiastočne kompenzovať pokles ťažby ropy v Rusku a zmierniť tlak na ceny komodity.Brusel 3. júna – Európska únia oficiálne prijala šiesty balík sankcií voči Rusku, ktorý zahŕňa rozsiahle embargo na nákup ruskej ropy či opatrenia voči bankám a štátnym médiám tejto krajiny. Oznámili to v piatok členské štáty Únie prostredníctvom Rady EÚ.

Nákup, dovoz a transfer ropy z Ruska do EÚ bude postupne ukončený v priebehu šiestich mesiacov. V prípade určitých ropných produktov to bude do ôsmich mesiacov. Dočasnú výnimku budú mať vnútrozemské krajiny, ako Maďarsko, Česko a Slovensko. Tieto krajiny budú môcť v prechodnom období dovážať ropu cez ropovod Družba.