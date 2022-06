Čínske akcie čaká veľká budúcnosť. I keď s pachuťou

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Čínske akcie v poslednej dekáde rástli len minimálne. Naproti tomu sa čínska spotreba podieľala na svetovom raste z ôsmich percent a v roku 2000 a vyšplhala sa na 22 % v roku 2022. Má teda podobný podiel, ako tá americká. Američanov je síce trikrát menej ako Číňanov, ale HDP na obyvateľa je päťkrát väčšie. Odhady JP Morgan hovoria, že HDP na obyvateľa v USA narastie v najbližšej dekáde zhruba o 20 %. V Číne by to malo byť približne o 70 %.



Myslíme si, že čínske akcie majú pred sebou zaujímavú budúcnosť. Zahraničným investorom sa s nimi však spája určitá pachuť tamojšieho režimu, neistota prostredia a možnosť zásahu štátnej moci. Bez ohľadu na politické sympatie, Čína je hegemónom Ázie a v mnohých ukazovateľoch dobieha Spojené štáty. Ak sa pozrieme na výskum a vývoj, čísla za posledných 20 rokov sú impozantné. Počet patentov v roku 2000 bol na úrovni tisíc registrácií, v roku 2020 dosiahol 70 000 registrácií. Takúto dynamiku nemá žiadna z vyspelých ekonomík. Objem výdavkov na vedu a výskum vzrástol z 0,5 % HDP v roku 2000 na 2,5 % v 2020, čím sa Čína priblížila západným ekonomikám v tejto oblasti.



Ocenenie čínskych akcií (cena v pomere k ziskom - P/E) oproti US akciám



zdroj: Bloomberg

Rast sadzieb povedie k ďalšiemu rastu hypoték

V utorok boli zverejnené výsledky inflácie z EÚ, ktoré agregovane dosiahli 8,1 %. Očakával sa pritom rast „len“ na úrovni 7,8 %. Medziročný rast cien tak naďalej nepoľavuje. Na ECB sa stupňuje tlak, aby pristúpila k zvyšovaniu sadzieb a zakročila proti inflácii tak, ako to aktuálne vidíme v USA. ECB sa však zaviazala, že na júnovom zasadnutí ukončí stimuly a v júli a v septembri je na stole zvyšovanie sadzieb o 0,25 % na každom zasadnutí. Stupňujú sa tiež správy, že by ECB na jednom z týchto zasadnutí mohla zvýšiť sadzbu až o 0,5 %.



Deutsche Bank očakáva, že ECB bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, kým depozitná sadzba, ktorá je v súčasnosti -0,5 %, nedosiahne 2 % v polovici leta 2023. V hre je tiež riziko posunu aj o pól bodu, kým sa nedosiahne táto neutrálna úroveň. „Sme presvedčení, že ECB naďalej podceňuje infláciu a očakávame, že podpora pre zvýšenie o 50 bázických bodov sa v lete zvýši,“ skonštatovali zástupcovia banky.



V prípade, ak by ECB nezačala konať, inflačné očakávania sa jej môžu vymknúť spod kontroly. Ak bude musieť konať príliš agresívne, môžu sa štáty s veľkým dlhom - ako napríklad Taliansko, dostať do problémov.



ECB tak stojí pred Sophiinou voľbou. Buď začne zvyšovať sadzby, čo zrazí inflačné očakávania, ale ešte sa to nemusí prejaviť v samotnej inflácii. Prejaví sa to však na raste nákladov na dlhovú službu a dotkne sa aj realitného trhu. Alebo bude váhať, financovanie udrží relatívne lacné, ale riskuje ďalší rast inflácie a inflačných očakávaní, ktoré sa bude zabudovávať hlbšie do ekonomiky.



Porovnanie celkovej a jadrovej inflácie (očistenej od potraviny a energie)



zdroj: JP Morgan



Čo nás čaká ďalší týždeň? Zasadnutie ECB a inflácia z USA

Nový týždeň prinesie niekoľko dôležitých zverejnení. Jedným z nich bude zasadnutie rady guvernérov ECB, ktorá bude rozhodovať o nastavení menovej politiky. ECB má pred sebou ťažkú úlohu, aby čo najviac utlmila infláciu, ktorá je z veľkej časti externého charakteru. A zároveň, aby čo najmenej poškodila domáce ekonomiky a udržala relatívne lacnú likviditu. Dôležitý bude komentár guvernérky Lagardeovej k ďalším zasadnutiam. V piatok týždeň uzavrú čísla inflácie zo Spojených štátov. Ak poskočia smerom nahor, bude to znamenať problém pre Fed a vyššiu pravdepodobnosť ďalšieho rastu úrokov. To by bol dôvod na ďalší pokles akciových aj dlhopisových trhov.