Tržby obchodu budú ďalej rásť, okresávať ich bude vysoká inflácia

Tržby maloobchodu na Slovensku budú v najbližších mesiacoch rásť, okresávať ich však bude vysoká inflácia. V reakcii na aktuálne zverejnené štatistiky, ktoré naznačujú spomalenie rastu, to predpokladajú ekonomickí analytici.

"Spotreba v nasledujúcich mesiacoch môže postupne začať narážať na svoje limity. Narúšať ju bude zhoršený spotrebiteľský sentiment v dôsledku vojny na Ukrajine, ale predovšetkým rekordná inflácia," priblížil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Poznamenal, že záporná reálna úroková miera by podľa teórie mala viesť domácnosti k rozpúšťaniu úspor do spotreby. Časť domácnosti sa však nespráva vždy úplne racionálne a z obáv neraz akumuluje "bezpečnostné" úspory aj v čase, kedy ich znehodnocuje inflácia. Navyše, nemalá časť domácnosti, najmä nízkopríjmových, nemá žiadne alebo len zanedbateľné úspory a vyššie ceny sa tak priamo premietnu aj do ich reálnej spotreby.

"Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti tak očakávame aj postupné utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku. Protiinflačné opatrenia vlády budú tento rok výpadky reálnych príjmov domácnosti tlmiť pravdepodobne len čiastočne," myslí si Koršňák.

Analytička 365.bank Jana Glasová očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch budú tržby obchodníkov rásť, ale tempo ich rastu bude spomaľovať. "Predpokladáme totiž, že domácnosti budú zmierňovať svoju spotrebu a k nákupom budú pristupovať opatrene. Bude to mať na svedomí vysoká inflácia, ktorá bude počas tohto roka ukrajovať nemalú časť z našich príjmov," podčiarkla.

Pripomenula, že výraznému cenovému rastu čelia základné tovary ako potraviny, energie či benzín. "Našinci teda budú väčšiu časť zo svojho rodinného rozpočtu vynakladať práve na tieto položky, a naopak sa budú zrejme snažiť niečo ušetriť na ostatných výdavkoch," dodala ekonómka.

Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka priebežné dáta zatiaľ naznačujú, že zvoľnenie výkonu maloobchodu by malo pokračovať aj v máji, čo môže byť spojené aj s určitým predzásobením v predchádzajúcich mesiacoch v očakávaní rastúcich cien.

"Súčasná zvýšená neistota a premenlivá situácia ovplyvňuje aj spotrebiteľský sentiment s negatívnejšími očakávaniami do budúcnosti, najmä vo forme očakávaných nižších úspor či odkladania väčších nákupov. Dochádza však aj k celkovému utlmeniu reálnej spotreby domácností v dôsledku zvýšenej inflácie. Tieto faktory vplývajú aj na celkový ekonomický výkon, kde v tomto roku za súčasných okolností očakávame rast ekonomiky na úrovni 2 %," uzavrel Horňák.

Štatistický úrad SR v piatok informoval, že tržby v maloobchode v apríli tohto roka pokračovali v medziročnom raste, ale pomalším tempom ako v prvých troch mesiacoch roka. Rast v stálych cenách dosiahol 9,5 %. Nominálne objemy tržieb boli o takmer 20 % vyššie ako pred pandémiou, v apríli 2019, reálny rast bol však poznačený vysokou infláciou.