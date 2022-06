Elon Musk má zlý pocit z ekonomiky, potrebuje v Tesle prepúšťať

Zdroj: CNCB;Reuters

Foto: SITA/AP

dnes 17:13 -

Správa odoslaná vo štvrtok s názvom „pozastavte všetok nábor na celom svete“ prišla dva dni po tom, čo miliardár povedal zamestnancom, aby sa vrátili do kancelárií na 8 hodín, alebo dali výpoveď.



„Od každého v Tesle sa vyžaduje, aby strávil v kancelárii minimálne 40 hodín týždenne,“ napísal Musk vo svojom utorňajšom e-maile. „Ak sa nedostavíte, budeme predpokladať, že ste rezignovali.” Muskova požiadavka, aby sa zamestnanci vrátili do kancelárie, už čelila odmietnutiu v Nemecku.



Jason Stomel, zakladateľ agentúry pre technologické talenty Cadre, o návrate do práce povedal: „Myslím si, že existuje potenciál, že ide len o skryté prepúšťanie, čo znamená, že sa dokážu zbaviť ľudí bez toho, aby im museli skutočne dať výpoveď. Musk vie, že isté percento pracovníkov sa jednoducho nevráti,“ povedal s tým, že by to bolo lacnejšie, pretože by nebolo potrebné žiadne odstupné.



Tesla na konci roka 2021 zamestnávala spolu a dcérskych spoločnosťami takmer 100 000 ľudí, podľa jej každoročného podávania údajov regulátorovi. Akcie Tesly klesli v piatok v predmarketovom obchode v USA takmer o 3 % a akcie kótované vo Frankfurte klesli po správe agentúry Reuters o 3,6 %. Americké futures na Nasdaq sa dostali do záporu a obchodovali sa o 0,6 % nižšie.



Musk v posledných týždňoch varoval pred rizikom recesie, ale jeho e-mail s príkazom na zmrazenie náboru a zníženie počtu zamestnancov bol najpriamejším a najviditeľnejším odkazom svojho druhu od šéfa automobilky.



Dopyt po automobiloch Tesla a iných elektrických vozidlách je zatiaľ silný a mnohé z tradičných indikátorov poklesu, vrátane zvyšovania zásob predajcov a stimulov v Spojených štátoch, sa nenaplnili. Tesla však mala problémy s obnovením výroby vo svojej továrni v Šanghaji po tom, čo koronavírus vynútil nákladné výpadky v závode.



„Muskov zlý pocit zdieľa veľa ľudí,“ povedal Carsten Brzeski, globálny šéf makroekonomického výskumu holandskej banky ING. „Nehovoríme však o globálnej recesii. Očakávame ochladenie globálnej ekonomiky ku koncu roka. USA sa to podarí zvrátiť, zatiaľ čo Čína a Európa nie.”



Inflácia v Spojených štátoch sa pohybuje na 40-ročných maximách a spôsobila skok v životných nákladoch Američanov, zatiaľ čo Federálny rezervný systém čelí ťažkej úlohe utlmiť dopyt natoľko, aby obmedzil infláciu a zároveň nespôsobil recesiu.



Musk, najbohatší muž sveta podľa Forbes, v krátkom e-maile, ktorý agentúra Reuters videla, bližšie nešpecifikoval dôvody svojho „super zlého pocitu“ z ekonomického výhľadu.



Niekoľko analytikov nedávno znížilo cenové ciele pre Teslu, pričom predpovedali pomalšie dodávky v dôsledku čínskych blokád a strate produkcie v jej továrni v Šanghaji, ktorá je centrom dodávajúcim elektrické vozidlá do Číny a na export. Podľa zverejnených informácií spoločnosti a zverejnených údajov o predaji v roku 2021, Čína predstavovala niečo viac ako tretinu globálnych dodávok Tesly.



Pred Muskovým varovaním mala Tesla na LinkedIn asi 5 000 pracovných ponúk od predaja v Tokiu a inžinierov v jej novej berlínskej gigafactory až po vedcov pre strojové učenie v Palo Alto.



Musk v posledných komentároch opakovane poukázal na riziko recesie. Na diaľku na konferencii v polovici mája v Miami Beach povedal: „Myslím si, že sme pravdepodobne v recesii a táto recesia sa ešte zhorší.” Dodal: „Pravdepodobne to bude ťažké, neviem, rok, možno 12 až 18 mesiacov, toľko je zvyčajne časový horizont, kým dôjde k náprave.”



Koncom mája, keď sa ho používateľ Twitteru spýtal, či sa ekonomika blíži k recesii, Musk povedal: „Áno, ale toto je vlastne dobrá vec. Príliš dlho pršali peniaze na hlupákov. Je potrebné, aby došlo k nejakým bankrotom.”