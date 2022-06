Naši susedia sa ruskej ropy vzdávajú rýchlejšie, Slovnaft im konkuruje

dnes 15:31 -

Rafinérie európskych štátov už investovali alebo investujú do úprav na spracovanie iných ropných zmesí, ako tých, ktoré tečú ropovodom Družba, veľké prostriedky. Logicky preto nechcú, aby na ich trh prúdili výrobky z ruskej ropy, ktorá sa navyše aktuálne predáva s výraznou zľavou a zhoršuje preto ich konkurencieschopnosť. Rafinéria Slovnaft môže spracovávať aj inú ropu, i keď za cenu zníženia efektívnosti výroby, uviedol pre TASR energetický odborník Karel Hirman.

"Šéf spoločnosti MOL Zsolt Hernádi v interview pred približne mesiacom povedal, že Slovnaft môže prepracovať aj iné ropné zmesi mimo tej, čo tečie v Družbe, aj keď to bude znamenať zníženie efektívnosti výroby o 30 %," upozornil Hirman. Šéf MOL-u nič nehovoril o ochromení výroby či ohrození prevádzky pod technické minimum. Hirman upozornil, že embargo na dovoz ruskej ropy prijaté Európskou úniou má účinnosť až od začiatku budúceho roka a dohoda bola výsledkom kompromisu a zhodnotenia reálnej situácie na trhu s pohonnými látkami a rafinérií vo všetkých 27 krajinách EÚ.

"Skrátka, Slovnaft sa dobýja na trhy, ktoré jeho produkty vyrobené z ruskej ropy nechcú. Ale ako povedal Hernádi, Slovnaft už teraz môže používať aj inú ropu," zdôraznil Hirman. Zákaz exportu ropných produktov z ruskej ropy by podľa neho mohol priniesť aj určitý benefit v podobe zníženia ich ceny pre slovenský trh.

Energetická bezpečnosť je ale dôležitá nielen pre Slovensko, ale aj pre ďalšie krajiny EÚ. Hirman pripomenul, že Nemecko pred niekoľkými týždňami prijalo zákon o zoštátnení energetických firiem, ktoré svojím postupom a nerešpektovaním záujmov štátu a EÚ ohrozujú energetickú bezpečnosť. "Na základe toho prevzalo kontrolu nad dcérou Gazpromu, ktorá vlastnila aj najväčšie zásobníky plynu, ale ich od leta minulého roka zámerne nenapĺňala," uviedol.

Embargo na ruskú ropu je prijímané pre útok Ruska na Ukrajinu, cez ktorú južnou vetvou Družby prúdi ropa z Ruska do Slovnaftu. Embargo má výrazne obmedziť možnosti Ruska ďalej viesť vojnu proti Ukrajine, ale prípadne aj proti ďalším krajinám. "Aby sa to podarilo, štát musí mat legálne páky na presadenie základných bezpečnostných záujmov a ochranu svojich občanov aj voči firmám, ktoré takéto úsilie svojím zámerným konaním narušujú podobne, ako to vidíme v Nemecku, ale aj v iných krajinách EÚ, či USA," dodal Hirman.