EÚ oficiálne prijala šiesty súbor sankcií voči Rusku

dnes 12:01 -

Európska únia oficiálne prijala šiesty balík sankcií voči Rusku, ktorý zahŕňa rozsiahle embargo na nákup ruskej ropy či opatrenia voči bankám a štátnym médiám tejto krajiny. Oznámili to v piatok členské štáty Únie prostredníctvom Rady EÚ.

V oznámení sa uvádza, že nákup, dovoz a transfer ropy z Ruska do EÚ bude postupne ukončený v priebehu šiestich mesiacov. V prípade určitých ropných produktov to bude do ôsmich mesiacov.

Dočasnú výnimku budú mať vnútrozemské krajiny, ako Maďarsko, Česko a Slovensko, ktoré vzhľadom na svoju polohu "trpia špecifickou závislosťou od ruských dodávok a nemajú reálne alternatívne možnosti". Tieto krajiny budú môcť v prechodnom období dovážať ropu cez ropovod Družba.

Dočasne odložené uplatňovanie časti zo zákazu dovozu budú mať aj Bulharsko a Chorvátsko. Podľa lídrov EÚ bude embargo znamenať, že do konca roka bude zablokovaných približne 90 percent ruského ropného exportu do Únie. EÚ dováža z Ruska približne 25 percent svojej ropy, pripomína agentúra AP.

Šiesty balík sankcií tiež rozširuje zoznam sankcionovaných osôb a podnikov. Maďarsko presadilo, že sa na ňom napriek podpore vojny na Ukrajine neocitne najvyšší predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi, patriarcha Kirill.

Balík okrem toho zavádza úplný zákaz vysielania troch veľkých ruských televíznych staníc Rossija RTR/RTR Planeta, Rossija 24/Russia 24, TV Centre International v Únii. Tie podľa vyhlásenia Rady EÚ využíva ruská vláda ako "nástroje na manipuláciu s informáciami a na podporu dezinformácií o invázii na Ukrajinu", a to s cieľom destabilizovať susedné krajiny Ruska i celú EÚ a jej členské štáty.

Sankcie Európskej únie budú znamenať aj odpojenie ďalších troch ruských bánk vrátane najväčšej Sberbank od systému SWIFT, rozšírenie zoznamu osôb a firiem podliehajúcich vývozným obmedzeniam a zákaz poskytovania účtovníckych, poradenských či tzv. cloudových služieb Rusku.

Nové sankcie vstúpia do platnosti ešte v piatok po zverejnení príslušných právnych aktov v Úradnom vestníku EÚ.