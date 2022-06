Na nahradenie ruskej ropy má Slovensko 18 mesiacov

dnes 10:16 -

Embargo na dovoz ruskej ropy a ropných výrobkov bude platiť až po ôsmich mesiacoch od vstúpenia sankcií do platnosti. Najprv je prechodné obdobie bez obmedzení, následne bude platiť embargo na dovoz tankermi a ešte ďalších 10 mesiacov bude možné na Slovensku z ropy dopravenej potrubím vyrábať pohonné látky a ropné produkty, ako aj ich exportovať do Českej republiky. Po skončení sa 18 mesiacov bude možné ropu dopravenú potrubím využiť už iba na výrobu pohonných látok pre domáci trh. V piatok na to upozornilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

"Trojročné prechodné obdobie na neuplatňovanie sankcie na ropu dopravovanú ropovodmi navrhované Ministerstvom hospodárstva SR žiaľ nebolo možné presadiť, pričom schválená verzia je spomedzi ostávajúcich možností pre nás tou najmäkšou. Negociácie za Slovensko priamo na samite viedol premiér Eduard Heger," uviedlo MH.

Takto nastavené embargo má podľa rezortu hospodárstva za cieľ výrazne obmedziť objem platieb za ruskú ropu a potrestať tak Ruskú federáciu za vojenské napadnutie Ukrajiny. Sankcia však súčasne bude mať priamy vplyv nielen na Slovensko, ale aj región, v ktorom naša jediná rafinéria Slovnaft pôsobí, a to ako na množstvá, tak aj ceny pohonných látok.

Slovnaft vo štvrtok (2. 6.) upozornil, že z technologických dôvodov nemôže pre sankcie zaručiť bezpečnosť dodávok motorových palív v regióne ani na Slovensku. "Vnímame Slovnaftom prezentované obavy a aj to, že negatívny dosah vyvolaných obmedzení je spomedzi všetkých členských štátov najvýraznejší práve na Slovensko. V rámci deklarovanej solidarity preto očakávame aj osobitný prístup k zdrojom z REPowerEU. V prípade DPH na motorové palivá je teraz priestor pre rezort financií, do ktorého kompetencie táto oblasť spadá, aby na úrovni EÚ otvoril otázku zníženia DPH na pohonné látky," dodal rezort hospodárstva.