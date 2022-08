Klimatické zmeny, pokrytectvo a problém globálnej energetickej nerovnosti

Zdroj: vox

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:41 -

Chladnička spotrebuje každý rok asi 450 kilowatthodín energie. Vysoko účinná klimatizácia spotrebuje 483 kWh za rok alebo viac, ak je systém starší alebo menej účinný. Tieto čísla mnohým nič nehovoria. Pre lepšie pochopenie ich prenesme do grafu. Ako je vidieť, v ktoromkoľvek danom roku spotrebuje priemerná chladnička alebo klimatizácia v USA oveľa viac energie, než spotrebuje priemerný človek v desiatkach krajín po celom svete na všetky účely za celý rok.





Todd Moss vedie Energy for Growth Hub, iniciatívu na prepojenie energetického výskumu s politikou. „Vieme, že nerovnosť je vo svete naozaj zlá, ale toto je jasný obraz toho, aká nerovnomerná je spotreba energie. Američania spotrebujú 100-krát viac elektriny ako stovky miliónov ľudí.“



Problém nie je v tom, že by mali Američania zostať bez klimatizácií, nieto chladničiek. Ide o to, že svet musí uprednostniť, ako dostať oveľa viac energie do najchudobnejších krajín sveta. Prístup k energii je základnou súčasťou rozvoja, no mnohí ľudia v Afrike a Ázii nemajú energiu, ktorú potrebujú na to, aby prosperovali, či dokonca prežili. A to všetko v neustále otepľujúcom sa svete.



Napríklad južná Ázia zažíva za posledné tri týždne rekordnú vlnu horúčav, pričom na teplomeroch s vlhkomerom sa objavujú potenciálne smrteľné úrovne.

Približne polovica pracovnej sily v Indii a Pakistane je zamestnaná v poľnohospodárstve, čo znamená, že sa pracuje vonku v horúčavách. Ale menej ako 10 percent Indov, v porovnaní s 91 percentami Američanov, vlastní klimatizáciu. Pre Američanov je život v 44 °C teple bez klimatizácie takmer nemysliteľný, no pre miliardy ľudí na celom svete je chladenie nedostupným luxusom kvôli chudobe a nedostatku prístupu k spoľahlivej elektrine.



Energetická chudoba je hlavnou príčinou zdravotných problémov v dôsledku znečistenia vnútorného ovzdušia spaľovaním uhlia alebo biomasy namiesto tepelného zdroja na elektrinu alebo plyn. Odhaduje sa, že každý rok zomrie 3,8 milióna ľudí v dôsledku znečistenia vnútorného ovzdušia predčasne, čo je prekážkou ekonomického rastu.



Dokonca aj v oblastiach, kde nehrozia choroby a úmrtia v dôsledku tepla, nebude mať niekto bez spoľahlivého prístupu k energii pravidelné osvetlenie na štúdium v noci, nebude mať smartfón, aby získal prístup k novým poľnohospodárskym technikám a trhom. Nebude schopný zabrániť znehodnoteniu potravín doma. Veci, ktoré väčšina obyvateľov vyspelého sveta považuje za samozrejmosť, smartfón, teplá sprcha či chladnička, sú vo väčšine sveta nemysliteľné.







Američania zažili v priebehu roka 2020 v priemere osem hodín výpadku elektriny, čo predstavovalo najväčšiu stratu elektriny od roku 2013. Naproti tomu vo väčšine indických štátov výpadky elektriny prudko stúpajú v dôsledku vlny horúčav a Konžskej demokratickej republike, len asi 10 percent ľudí má vôbec prístup k elektrine.



Nedostatok spoľahlivej dodávky energie preniká do všetkých oblastí života a spôsobuje, že ľudia sú závislí na neoptimálnych zdrojoch energie, čo ovplyvňuje jednotlivcov aj firmy ešte viac v čase, keď ceny energií stúpajú. „Keďže som obyvateľkou Konžskej demokratickej republiky, celý život som bola svedkom toho, že vždy, keď sa zvýšia ceny pohonných hmôt, zvýšia sa aj ceny všetkého ostatného,“ povedala Rachel Boketa, riaditeľka kancelárie neziskovej organizácie Women for Women International. „Vedieme kanceláriu v oblasti, ktorá má mnoho problémov súvisiacich s elektrickou energiou, spoliehame sa na generátory a na to používame palivo. Teraz to ovplyvňuje náš rozpočet, pretože musíme pokryť všetky tieto neplánované zvýšenia cien.“



Rozširovanie prístupu k energii samozrejme zahŕňa kompromisy v oblasti klímy a uhlíkovej stopy, aj najnovšia konferencia OSN o klíme predstavovala tlak na obmedzenie rozvoja fosílnych palív na globálnom juhu. Západné štáty boli právom obviňované z pokrytectva za to, že sa snažia držať chudobné krajiny na štandardoch, ktoré samy nedodržiavajú. Keď vojna na Ukrajine a následná ekonomická reakcia vyvolali možnosť, že Nemecko bude odrezané od ruského zemného plynu, povedal Moss, priority Berlína sa úplne zmenili. Zrazu ultrazelené Nemecko diskutovalo o rozšírení využívania uhoľných elektrární. V súvislosti s vojnou na Ukrajine si „africkí lídri povedia, že „energetická bezpečnosť je zjavne najvyššou prioritou Európy, a preto reagujú takto. Energetická bezpečnosť je pre nás rovnako naliehavá. Nemáme, potrebujeme. To, že už niečo máte, neznamená, že na to máte väčší nárok ako my.“ Ide o inú koncepciu toho, čo znamená energetická bezpečnosť, čiže možnosť spoľahnúť sa, že ju budete mať, keď ju budete potrebovať,“ dodáva Moss.



V nedávnom článku v časopise Economist nigérijský viceprezident Yemi Osinbajo zdôraznil dôležitosť prístupu k energii pre zamestnanosť a rast. Napísal, že kým Nigéria smeruje k obnoviteľným zdrojom energie, ako je veterná a solárna energia, politika v oblasti energetiky musí byť rovnako flexibilná ako to bolo u bohatých národov. „Mantra len z obnoviteľných zdrojov je tiež poháňaná neopodstatnenými obavami z budúcich emisií kontinentu," napísal Osinbajo. „Avšak v žiadnom hodnovernom scenári nie je Afrika hrozbou pre globálne klimatické ciele."







Keďže obnoviteľné zdroje sú čoraz rozšírenejšie a dostupnejšie, je čoraz viac možné vyvážiť rast a udržateľnosť jednotlivých krajín. Pokiaľ ide o chladenie v Indii, expertka na trvalo udržateľný rozvoj z Oxfordskej univerzity Radhika Khosla povedala, že metódy pasívneho chladenia, ako je tienenie, prirodzené vetranie, zelené strechy alebo reflexné biele strechy, a zmena pracovného harmonogramu a hydratačných postupov, ak je to možné, budú aj naďalej životne dôležité pre ľudí, ktorí si nemôže dovoliť klimatizáciu alebo pracovať väčšinu dňa vonku. Vytvorenie efektívnejších a dostupnejších klimatizácií a ich širšie nasadenie, len málokto v Indii používa najúčinnejšie modely kvôli nákladom, si bude vyžadovať technologický pokrok, politiku a trhové mechanizmy. Ale aj vzdelávanie o dlhodobých úsporách nákladov pri efektívnej klimatizácii.



Energetické potreby a politiky sa budú v jednotlivých krajinách líšiť. Demokratická republika Kongo, v ktorej približne polovica obyvateľstva nemá prístup k elektrine, je veľmi odlišná od Indie, ktorá má vysokú mieru elektrifikácii, no čelí smrteľným horúčavám, kvôli ktorým je chladenie nevyhnutné a predlžujú vynútené prerušenia služieb. Tieto obrovské energetické nerovnosti, ako aj ľudské utrpenie v dôsledku nedostatku energie, je dôležité pochopiť skôr, ako krajiny s vysokými mzdami prijmú veľkoobchodné politické rozhodnutia aj pre zvyšok sveta.