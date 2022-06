Zdroj: trader 2.0

Foto: getty images

dnes 6:50 -

Aby ste lepšie porozumeli tomu, čo je staking, musíte najskôr pochopiť, ako funguje Proof of Stake (PoS). Viac o ňom sa dozviete v článku o konsenzových algoritmoch. Ale v skratke, PoS je mechanizmus konsenzu, ktorý umožňuje blockchainom pracovať energeticky efektívnejšie "ťaženie" pri zachovaní slušného stupňa decentralizácie (prinajmenšom teoreticky).



Ako funguje staking?

Ako už vieme, blockchainy Proof of Work sa spoliehajú na ťažbu a pridávajú do blockchainu nové bloky. Oproti tomu blockchainy Proof of Stake produkujú a potvrdzujú nové bloky prostredníctvom procesu stakingu. Staking sa týka validátorov, ktorí zamknú svoje mince, aby mohli byť náhodne vybraní protokolom v určitých intervaloch, aby vytvorili blok. Účastníci, ktorí vkladajú väčšie sumy, majú zvyčajne väčšiu šancu byť vybraní ako ďalší blok validátora.



To umožňuje výrobu blokov bez spoliehania sa na špecializovaný ťažobný hardvér, ako je napríklad ASIC. Zatiaľ čo ťažba ASIC vyžaduje značné investície do hardvéru, staking vyžaduje priame investície do samotnej kryptomeny. Namiesto konkurencie v nasledujúcom bloku s výpočtovou prácou sa preto validátori PoS vyberajú na základe počtu mincí, ktoré vkladajú. „Stake“ (držanie mince) je to, čo motivuje overovateľov k udržiavaniu bezpečnosti siete. Ak tak neurobia, môže byť ohrozený celý ich podiel.



Zatiaľ čo každý blockchain Proof of Stake má svoju konkrétnu vkladovú menu, niektoré siete používajú dvojprúdový systém, kde sú odmeny vyplácané v druhom tokene.







Na veľmi praktickej úrovni znamená vklad len držať prostriedky vo vhodnej peňaženke. To umožňuje v podstate každému vykonávať rôzne sieťové funkcie výmenou za získavanie výhod. Môže to tiež zahŕňať pridanie finančných prostriedkov do staking poolov.



Ako sa vypočítavajú stakingy?

Každá sieť blockchainov môže používať iný spôsob výpočtu staking odmien. Niektoré sa upravujú po jednotlivých blokoch, pričom sa zohľadňujú rôzne faktory. Tieto môžu zahŕňať:

• koľko mincí vkladá validátor

• ako dlho sa validátor aktívne snaží

• koľko mincí je spolu vsadených do siete

• miera inflácie

• iné faktory



V prípade niektorých ďalších sietí sa staking odmeny vyplácajú ako pevné percento. Tieto odmeny sa distribuujú validátorom ako druh kompenzácie za infláciu. Inflácia povzbudzuje používateľov, aby utrácali svoje mince namiesto toho, aby ich držali, čo môže zvýšiť ich využitie ako kryptomeny. S týmto modelom však môžu validátori presne vypočítať, akú môžu očakávať odmenu za vklad.



Predvídateľný harmonogram odmeňovania, skôr ako pravdepodobná šanca na získanie blokovej odmeny, sa pre niektorých môže javiť priaznivo. A keďže ide o verejné informácie, mohlo by to motivovať viac účastníkov, aby sa zapojili do stakingu.



Čo je to cold staking?

Cold staking sa týka procesu vkladania do peňaženky, ktorá nie je pripojená k internetu. Dá sa to urobiť pomocou hardvérovej peňaženky, ale je to možné aj pomocou „air-gapped“ softvérovej peňaženky.



Siete, ktoré podporujú cold staking umožňujú používateľom vkladať a zároveň bezpečne držať svoje prostriedky v režime offline. Stojí za zmienku, že ak zainteresovaná strana presunie svoje mince z cold úložiska, prestane dostávať odmeny.



Cold staking je užitočný najmä pre veľké zainteresované strany, ktoré chcú pri zabezpečení siete zabezpečiť maximálnu ochranu svojich finančných prostriedkov.



Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0