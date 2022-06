Ako by sa Rusko mohlo pokúsiť obísť ropné sankcie Európskej únie

Zdroj: CNBC,TASR

Lídri EÚ sa v pondelok dohodli na zákaze 90 % ruskej ropy do konca roka v rámci šiesteho balíka sankcií bloku voči Rusku od jeho invázie na Ukrajinu. Čiastočné embargo EÚ sa vzťahuje na ruskú ropu dovážanú do únie po mori, pričom výnimka bola po nesúhlase Maďarska udelená pre dovozy dodávané ropovodom.



„Ruská odpoveď bude zjavne potrebovať pozornosť,” uviedla Helima Croftová, komoditná strategička RBC Capital Markets.



Rusko je podľa Medzinárodnej energetickej agentúry tretím najväčším svetovým producentom ropy po USA a Saudskej Arábii a po Saudskej Arábii druhým najväčším exportérom ropy.



„To, čo sa teraz deje, zmení obchod s ropou a zemným plynom do budúcnosti. Ceny ropy tak skoro neklesnú a dopad ruských sankcií bude cítiť ešte niekoľko rokov,” povedal Hossein Askari, profesor na George Washington University School of Business. „USA mali použiť silné preventívne sankcie voči Rusku a byť prísnejšie voči producentom ropy OPEC, aby zvýšili produkciu ropy.”



To, či sa Rusku podarí vyložiť svoju sankcionovanú ropu a koľko môže predať, by ovplyvnilo ceny ropy na celom svete. Zhruba 36 % dovozu ropy do EÚ pochádza z Ruska.



Michail Uljanov, stály predstaviteľ Ruska pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, uviedol, že krajina bude hľadať iných kupcov pre svoju ropu. „To, či si tieto sudy nájdu domov v Indii, Číne a Turecku, môže závisieť od toho, či sa EÚ nakoniec rozhodne zamerať na prepravné a poisťovacie služby a či sa USA rozhodnú uvaliť sekundárne sankcie v iránskom štýle,“ myslí si Croftová z RBC.



Moskva už má dvoch pravdepodobných kupcov pre svoju ropu: Čínu a Indiu. Krajiny nakupujú zľavnenú ruskú ropu a pozorovatelia odvetvia tvrdia, že to bude pokračovať. Zatiaľ čo India tradične dováža z Ruska veľmi málo ropy, podľa pozorovateľov trhu len medzi 2 až 5 % ročne, jej nákupy v posledných mesiacoch prudko vzrástli. India v marci kúpila 11 miliónov barelov a toto číslo vyskočilo na 27 miliónov v apríli a 21 miliónov v máji, podľa údajov spoločnosti Kpler, ktorá obchoduje s komoditami. To je v ostrom kontraste s 12 miliónmi barelov, ktoré kúpila od Ruska za celý rok 2021. Čína doteraz bola najväčším nákupcom ruskej ropy, ale jej nákupy ropy tiež vzrástli. Od marca do mája nakúpila 14,5 milióna barelov, čo je podľa údajov spoločnosti Kpler trojnásobný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka.



Rusko by tiež mohlo znížiť produkciu a export ropy, aby utlmilo dopady na svoje financie. V nedeľu viceprezident ruskej ropnej spoločnosti Lukoil Leonid Fedun povedal, že krajina by mala znížiť produkciu ropy až o 30 %, aby posunula ceny vyššie a vyhla sa predaju barelov so zľavou. „Predstavitelia vo Washingtone vyjadrili obavy, že Moskva by mohla prikročiť k zníženiu vývozu v lete, aby spôsobila maximálne ekonomické bolesti Európe a otestovala kolektívne odhodlanie členských štátov brániť Ukrajinu,” povedala Croftová. Vzhľadom na “znepokojivo nízke” zásoby a nedostatok rafinérskych kapacít by preventívne ruské prerušenie mohlo mať toto leto veľmi škodlivý ekonomický dopad, dodala.

“Myslíme si, že dopad nižších objemov exportu v tomto roku bude v prípade Ruska väčšinou kompenzovaný vyššími cenami,” napísal Edward Gardner, komoditný ekonóm z Capital Economics. Predpovedal, že ruská produkcia ropy a export by mohli do konca roka klesnúť približne o 20 %.



Aliancia OPEC+ pracuje na kompenzácii poklesu ruskej produkcie ropy. Jeden zo zdrojov z OPEC+ oboznámený s ruskou pozíciou povedal, že Moskva by mohla súhlasiť s tým, aby iní výrobcovia kompenzovali jej nižšiu produkciu. Ale nemusí sa tak stať na štvrtkovom stretnutí členov aliancie, a nemusí to byť v plnej výške



Zatiaľ čo ropa Ural, hlavná zmes ropy, ktorú Rusko vyváža, sa obchoduje so zľavou v porovnaní s globálnymi referenčnými hodnotami, v súčasnosti je jej cena 95 dolárov za barel, podľa Gardnera stále výrazne nad úrovňou pred rokom. Ak však ruská produkcia klesne, môžu zasiahnuť iní hráči, aby pomohli skrotiť ceny. Denník Financial Times vo štvrtok s odvolaním sa na zdroje informoval, že Saudská Arábia je pripravená zvýšiť produkciu ropy, ak ruská produkcia výrazne klesne po sankciách Európskej únie.



Od začiatku rusko-ukrajinskej vojny došlo k 180 vlastníckym zmenám plavidiel z ruských subjektov na neruské, uviedla námorná spoločnosť Windward, odvolávajúc sa na vlastné údaje. Tieto zmeny zaznamenané len za tri mesiace už predstavovali viac ako polovicu zmien vlastníctva ruských plavidiel za celý rok 2021. Mnohé z ruských plavidiel boli podľa Windward predané firmám so sídlom väčšinou v Singapure, Turecku, Spojených arabských emirátoch a Nórsku.