Ceny komodít rastú, potraviny tento rok zdraželi o desiatky percent, ropa o polovicu

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/Jaroslav Novák

dnes 18:11 -

"Kvôli zlej geopolitickej situácii sa od začiatku roka cena komodít odtrhla z reťaze a energetické komodity jasne vedú so zdražením medzi 49 percentami (ropa Brent) a 123 percentami (zemný plyn). Stupňujúce sa sankcie ďalej zvyšujú cenu nielen ropy a plynu, ale aj elektriny, ktorá od začiatku roka zdražela o viac ako 95 percent," povedal ČTK analytik spoločnosti Portu Filip Louženský.

Pokračujúca vojna a námorná blokáda Ukrajiny znemožňujúca export obilia do sveta podľa neho viedli k rastu cien obilnín. Cena pšenice stúpla o 41 percent od začiatku roka, rástla aj cena kukurice, ktorá sa v dvoch znepriatelených krajinách pestuje vo veľkom. Ako z Ruska, tak z Ukrajiny sa exportuje do sveta hlavne cez Čierne more, ktoré ovláda Rusko. Navyše sa množia správy o krádeži ukrajinskej produkcie a jeho ruskom exporte do 'priateľských' krajín, dodal analytik.

Od začiatku roka klesla najviac cena surového dreva, ktoré je o takmer polovicu lacnejšie kvôli zvyšovaniu úrokových sadzieb, ktoré ľuďom znemožňuje brať si hypotéky na výstavbu vlastných domov, upozornil Louženský.





Cena zlata od začiatku roka do konca mája vzrástla o percento, doplnil analytik Golden Gate CZ Marek Brávník. Striebro rastúci trend nenasledovalo a prepadlo sa o sedem percent. Cena platiny stagnovala.

Investičné aktíva zažili podľa neho turbulentný polrok. Výrazné cenové pohyby pripisuje konfliktu na Ukrajine, ale aj zvyšovanie sadzieb americkej a čoskoro aj európskej centrálnej banky. "V čase vypuknutia konfliktu, keď investori hľadali bezpečie pre svoj kapitál, drahé kovy opäť potvrdili rolu bezpečného prístavu. V dôsledku toho zlato posilnilo od januára do marca o takmer 14 percent, striebro o 17 percent a platina dokonca o 23 percent. Po opadnutí obáv o šírení konfliktu drahé kovy korigovali späť na predvojnové úrovne a funkciu hýbateľa cien prevzali centrálne banky a inflačné očakávania,“ podotkol.

Vzhľadom na situáciu na trhoch obchodníci očakávajú posilňovanie drahých kovov s tým, že je možné opäť očakávať cenové maximá. "Vzhľadom k ekonomicko-politickému mixu, ktorý je veľmi podobný tomu zo 70. rokov v USA nemožno vylúčiť ani scenár, že po prerazení súčasných cenových maxím drahé kovy začnú ďalšiu fázu rastového trendu," odhadol Brávník. Doterajšie maximum dosiahlo zlato v roku 2020 a priblížilo sa mu tento rok v marci na začiatku konfliktu na Ukrajine.