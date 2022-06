Pokuta ÚVO bola za projekt zhotovenia mostu D1/D4, tendrovaný v roku 2019

dnes 18:16 -

Pokutu vo výške 30.000 eur uložil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) za súťaž zhotovenia projektu D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4. Projekt súťažili diaľničiari v marci 2019, zmluvu podpísali v decembri 2019 so spoločnosťou Doprastav ako úspešným uchádzačom. Skonštatovala to hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková pričom zdôraznila, že pokuta sa netýka projektu vybudovania križovatky D1/D4, ktorý je aktuálne vo verejnom obstarávaní.

"Predmetom zákazky D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4 bolo vybudovanie mostného objektu, ktorý povedie existujúcu diaľnicu D1 ponad budovaný nultý bratislavský obchvat D4. Išlo o prvú etapu budovania križovatky D4/D1, ktorá mala umožniť koncesionárovi plynule pokračovať vo výstavbe bratislavského obchvatu," priblížila Žgravčáková.

Súťaž na zhotoviteľa stavby sa podľa nej uskutočnila v súlade s obchodnými podmienkami žltého FIDIC-u a na základe multikriteriálneho hodnotenia ponúk. Dodala, že spolu sa hodnotilo osem kritérií, a to cena, kvalita tímu odborníkov, náklady na prevádzku, lehota obmedzení na diaľnici, lehota výstavby, lehota projektovej dokumentácie, kľúčové strojné vybavenie a hodnotenie technológie výstavby.

ÚVO konštatoval, že diaľničiari postupovali v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Úrad vytkol NDS, že v rámci zadávania predmetnej zákazky porušila princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp rovnakého zaobchádzania a princíp transparentnosti. "Národná diaľničná spoločnosť voči prvostupňovému rozhodnutiu podala opravný prostriedok, avšak vzhľadom na argumentáciu kontrolného orgánu v ďalšom procese sa rozhodla, že voči finálnemu rozhodnutiu rozklad nepodá," dodala hovorkyňa NDS. Finálne rozhodnutie je teda právoplatné.