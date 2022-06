Revízia favorizuje fosílne palivá: Výbor EP pre energetiku schválil revíziu zdaňovania energií

Zdroj: TASR

Foto: TASR/Martin Baumann

včera 15:16 -

Výbor EP pre energetiku a priemysel vo štvrtok schválil revíziu smernice o zdaňovaní elektriny a ďalších energetických produktov. Tá určuje prioritu čistej energii, definuje výnimky zo zdanenia pre obnoviteľné zdroje energie a výnimky pre sociálne zraniteľných a chudobou ohrozených občanov počas nevyhnutného prechodného obdobia. Informoval o tom hlavný spravodajca výboru, slovenský europoslanec Robert Hajšel.



Domácnosti žijúce na hranici alebo pod hranicou energetickej chudoby by podľa Hajšela vďaka tejto revízii, ak sa s ňou stotožnia aj členské štáty, mali byť úplne vyňaté z tohto zdaňovania, čo pomôže najmä ľuďom na Slovensku. Revízia zdaňovania energií je súčasťou klimatického balíka Fit for 55, o ktorom sa teraz rokuje v europarlamente. Revíziu si vyžaduje aj to, že platná legislatíva podľa Hajšela vôbec nedáva do popredia obnoviteľné zdroje, ale dokonca daňovo favorizuje fosílne palivá.



"Logika zelenej transformácie diktuje, že čím sú zdroje zelenšie, tým musia byť zdaňované menej a čím znečisťujúcejšie, tým ich treba zdaniť výraznejšie. Inak ani výrobcovia, ani distribútori a už vôbec nie koneční užívatelia sa nebudú namáhať s prechodom napríklad od uhlia k peletkám alebo od plynu k teplovzdušnému čerpadlu," uviedol Hajšel.



Štartovacie pozície v jednotlivých krajinách a sektoroch ekonomiky sú veľmi rozdielne, podobne, ako je rozdielna aj existujúca infraštruktúra. Dôležité však je, aby prechod na zelenšie zdroje nezaplatili iba občania. "Pomáhať musí štát, pomáhať ale musí aj Európa, a to nielen eurofondmi, ale aj vhodnou daňovou legislatívou, zavádzaním rôznych prechodných období a výnimiek na ochranu tých najzraniteľnejších, ako aj ustanovením povinných sociálnych kompenzácií," dodal poslanec, podľa ktorého sa podarilo presadiť aj návrh európskej definície energetickej chudoby. Revízia tiež navrhuje zavedenie procesu monitorovania vývoja energetickej chudoby v celej EÚ.