Eliminácia reťazenia môže priniesť nižšie ceny tepla pre občanov (2)

Pokiaľ je v záujme zástupcov mestských častí bezprostredné zníženie ceny tepla, je to možné dosiahnuť elimináciou reťazenia v dodávkach tepla. Ak je totiž celý reťazec od výroby po odberné miesto v rukách jedného prevádzkovateľa, platná legislatíva garantuje konečnému spotrebiteľovi najnižšiu cenu tepla. Nedochádza totiž k tzv. reťazeniu nákladov a zisku v dodávke tepla. Konštatuje to štátna spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH).

Podľa nej je však bežnou praxou, že do reťazca vstupuje ďalší subjekt, väčšinou ako prevádzkovateľ sekundárnych rozvodov. Ten síce v súlade s pravidlami regulácie, ale podľa spoločnosti mnohokrát zbytočne, spôsobí navýšenie ceny, a tým aj nákladov na teplo pre občana. Do pozornosti dáva aj to, že mestá mávajú uzatvorené zmluvy s prevádzkovateľmi svojej tepelnej infraštruktúry, ktoré nezabezpečujú okrem primeranej ceny ani jej priebežnú modernizáciu.

"S ohľadom na uvedené sa nám javí iniciatíva mestských častí Staré Mesto a Ružinov v Bratislave, smerujúca k efektívnej prevádzke svojho diaľkového vykurovania cestou minimalizácie nákladov a modernizácie svojich aktív ako prirodzená a legitímna," uvádza MH Teplárenský holding vo svojom stanovisku.

Práve vedenia spomínaných bratislavských mestských častí hovoria o zazmluvnení tejto spoločnosti osobitným zreteľom. Takéto riešenie obhajovala na májovom rokovaní poslancov starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, argumentujúc dlhoročnou nespokojnosťou obyvateľov s terajším dodávateľom tepla, spoločnosťou Termming. Rokovania so štátnym teplárenským holdingom začala aj pre avizované zvyšovanie cien od jesene. Poslanecký zbor sa zmene dodávateľa nebráni, požaduje však verejnú súťaž, riešiť to tzv. osobitným zreteľom odmieta.

O dodávateľovi tepla na 20 rokov sa má rokovať aj v Ružinove. Miestne zastupiteľstvo sa témou tepelného hospodárstva zaoberalo už začiatkom mája, témou by sa malo zaoberať tiež na júnovom rokovaní. Poslanci Tímu Bratislava pre Ružinov na sociálnej sieti napísali, že na nedávnom stretnutí s MHTH, kde štátna spoločnosť predstavila svoju ponuku, mal starosta predostrieť, že najvýhodnejším riešením je zazmluvniť túto spoločnosť osobitným zreteľom. Deklarujú pripravenosť ďalej rokovať a nájsť najnižšiu cenu cez súťaž.

Aj samotný holding poukazuje na to, že inštitút osobitého zreteľa pri takomto type projektov bol už v minulosti viackrát použitý na zabezpečenie výberu optimálneho prevádzkovateľa v teplárenstve. Ten však kritizujú nielen niektorí poslanci, ale napríklad i spoločnosť Termming, ktorá dodáva teplo obyvateľom Starého Mesta. S podnetom sa už obrátila na niektoré štátne inštitúcie. Snahu vedenia samosprávy riešiť vec bez verejného obstarávania považuje za netransparentné.

MHTH vo svojom stanovisku zároveň deklaruje záväzok modernizovať rozvody, ktoré majú v daných častiach mesta viac ako 50 rokov a doteraz obnovené neboli. Cieľom je minimalizovať straty tepla a pripraviť celú sieť na integráciu obnoviteľných zdrojov tepla. Prvým z krokov, ktoré smerujú k dekarbonizácii, má byť využitie doteraz do ovzdušia mareného tepla z mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu. Na základe spolupráce s hlavným mestom má toto teplo začať prúdiť nielen do uvedených mestských častí začiatkom roku 2023.