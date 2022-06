Prečo mzdy nedržia krok s infláciou?

Zdroj: the conversation

Kríza životných nákladov už nie je nejakým otrepaným politickým sloganom, ale skutočnosťou. Zväčšuje sa tábor pracujúcich, ktorí majú problém dovoliť si životne dôležité veci. Na strane druhej je tu niekoľko pracovníkov vo vysoko platených zamestnaniach, ktorí si užívali vyššie odmeny a zvyšovanie miezd, ako napríklad platy generálni riaditelia, ktorých platy sa už vrátili na úroveň pred pandémiou.



V učebniciach ekonómie sa uvádza, že nižšia nezamestnanosť je príčinou vyššej mzdovej inflácie, ide o negatívny vzťah medzi nezamestnanosťou a rastom miezd, ktorý tvorí základ takzvanej Phillipsovej krivky. Učebnice sa tiež odvolávajú na možnosť mzdovo-cenových špirál, kde vyššie ceny poháňajú vyššie mzdy. Tento spôsob myslenia získal oporu v skúsenostiach zo 70. rokov, keď koexistovali vyššie ceny a vyššie mzdy, čo viedlo k obdobiu stagflácie.

Súčasnosť nám však ukazuje, ako možno oddeliť infláciu cien a miezd. Výzvou pre ekonomickú teóriu je skutočnosť, že pracovníci čelia znižovaniu svojich reálnych miezd bez zdanlivo akejkoľvek perspektívy, že mzdy dobehnú celkovú infláciu. A to aj napriek tomu, že nezamestnanosť je nízka. Nižšia skutočná životná úroveň teraz predstavuje cenu platenej práce a náklady ekonomiky, ktorá je bohatá na pracovné miesta.

Od globálnej finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008 sú mzdy v skutočnosti na nízkej úrovni. Reálne mzdy klesli v rokoch bezprostredne po tejto kríze, a hoci sa od roku 2012 dokázali opäť zvýšiť vďaka veľmi nízkej inflácii, na úroveň z roku 2008 sa vrátili len nedávno. Skutočnosť, že toto je všetko, čo dosiahli v období nízkej nezamestnanosti, je akýmsi paradoxom. Nie je celkom jasné, ako to vysvetliť, ale potenciálne dôležitých je niekoľko faktorov.



Po prvé, je to pokles vyjednávacej sily odborov spolu s nárastom moci firmy. Na rozdiel od 70. rokov nie sú pracovníci schopní kolektívne požadovať a zabezpečiť zvýšenie miezd prostredníctvom odborových organizácií. Čelia vyjednávaniu na individuálnej úrovni a najlepší spôsob, ako získať vyšší plat, je často nájsť si novú prácu. Nárast trhovej sily firiem tiež pomáha vysvetliť, prečo zisky vzrástli. Za 20 rokov vzrástli zisky v reálnom vyjadrení o približne 60 % v porovnaní s rastom reálnych miezd pracovníkov o približne 14 %.



Po druhé, existujú aj ďalšie ukazovatele nezamestnanosti. Zatiaľ čo zaznamenaná nezamestnanosť klesla, skutočná úroveň nezamestnanosti je vyššia: pracovníci poberajúci dávky by pracovali, ak by boli k dispozícii vhodné pracovné miesta, ale nezapočítavajú sa do oficiálnej nezamestnanosti štatistiky. V ostatnom čase dochádza k nárastu ekonomickej nečinnosti, keď pracovníci (najmä starší) opúšťajú pracovný trh, čo tiež naznačuje určitú skrytú nezamestnanosť. Je to dôležité, pretože to znamená, že vyjednávacia sila pracovníkov môže byť nižšia, ako naznačujú hlavné ukazovatele nezamestnanosti.







Po tretie, je tu úloha oneskorení. Zatiaľ čo mzdová inflácia teraz nemusí rásť, v najbližších mesiacoch podľa niektorých predpokladov, začne rásť a možno aj predbehne cenovú infláciu. No zatiaľ čo možnosť nadinflačného rastu miezd nemožno vylúčiť, zdá sa pritiahnuté za vlasy myslieť si, že pracovníci vo všetkých sektoroch a regiónoch budú môcť presadiť svoju moc spôsobmi, ktoré ochránia ich reálne mzdy. V skutočnosti, skôr ako dôjde k nejakému oneskoreniu, vyhliadky na to, že inflácia miezd dobehne celkovú infláciu, môže byť potlačená rastúcou nezamestnanosťou v reakcii na pokles ekonomiky.



V súčasnosti centrálne banky bojujú proti inflácii zvyšovaním úrokových sadzieb a zvrátením „tvorby peňazí“, ktorú presadzovali v rámci kvantitatívneho uvoľňovania. Keďže inflácia naďalej rastie, tento prístup politiky vyzerá čoraz menej presvedčivo. Skôr sú potrebné nové politiky, ktoré zabezpečia, že mzdy dobehnú celkovú infláciu, najmä ak pracovníci nemajú utrpieť hospodársku ujmu.



Je vítaným krokom, ak vláda (hoci oneskorene) ponúka priamu finančnú podporu tým najmenej majetným v spoločnosti, aby pomohla s prudko rastúcimi účtami za energiu. Štát má zodpovednosť chrániť ekonomicky znevýhodnených, a to zahŕňa aj prerozdeľovanie príjmov týmto spôsobom. Je však znepokojujúce, že podporné platby sú iba jednorazové. Dokáže vláda aj v budúcnosti ponúknuť nové peňažné prevody, ak budú ceny energií naďalej rásť?



Jej fiškálne konzervatívne inštinkty tomu pravdepodobne zabránia. V každom prípade podpora vo forme platieb nepomáha zvyšovať mzdovú infláciu na úroveň, ktorá zodpovedá celkovej inflácii. To by sa dalo ľahšie dosiahnuť, keby mali pracovníci väčšiu vyjednávaciu silu. Obnovenie vyjednávacej sily pracujúcich si vyžaduje radikálne reformy, inými slovami, prehodnotiť štruktúry správy a riadenia spoločností a poskytnúť pracovníkom vo firmách väčšie slovo.

Znamená to tiež posilnenie odborovej moci a rozšírenie foriem verejného a zamestnaneckého vlastníctva. Musí sa nabúrať nerovnováha moci, ktorá zakotvuje nízku reálnu mzdu. Iba tak sa dá zabezpečiť hospodárstvo, ktoré bude udržateľné a bude fungovať v záujme všetkých, nielen niekoľkých.