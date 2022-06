Investori odmietajú možnosť sprísnenia zákonov o zbraniach: Akcie výrobcov strelných zbraní po masových streľbách prudko vzrástli 

Zdroj: the conversation

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:30 -

Prešiel týždeň a trhový nárast akcií výrobcov zbraní po poslednej masovej streľbe neutícha. Ku koncu obchodovania 31. mája 2022 cena akcií výrobcu zbraní Sturm Ruger vzrástla o viac ako 6,6 % oproti 23. máju, dňu pred streľbou. V prípade Smith & Wesson bol skok ešte výraznejší, akcie vzrástli o viac ako 12 % v porovnaní s cenou akcií pred hromadným zabíjaním v Uvalde.

Ale tento vzťah, masová streľba nasledovaná prudkým nárastom akcií zbrojárskeho priemyslu, neplatil vždy. Vedci študovali vplyv 93 hromadných prestreliek na cenu akcií verejne kótovaných firiem v rokoch 2009 až 2013. Zistili, že na rozdiel od toho, čo sa deje teraz, nasledoval pokles ceny akcií Smith & Wesson a Sturm Ruger, dvoch spoločností zaoberajúcich sa zbraňami, ktoré sú stále verejne kótované v USA.



Prečo sa to teda zmenilo? Odpoveď môže spočívať v tom, ako sa za posledné desaťročie zmenšili nádeje na legislatívu ohľadom prísnejších obmedzení predaja zbraní. Zdá sa, že investori sa už pri hodnotení dlhodobej životaschopnosti výrobcov zbraní v dôsledku masovej streľby toľko neobávajú šancí na sprísnenie regulácie strelných zbraní.



Vedci sa pozreli na faktory, ktoré ovplyvňujú ocenenie takýchto akcií po hromadných prestrelkách. Najskôr je to rastúci dopyt po zbraniach. Výskum ukázal, že predaj zbraní stúpol po prestrelke, keď sa Američania „vyzbrojili“, a to z dôvodu vnímaného záujmu o svoju bezpečnosť a strachu z prísnejších obmedzení. Myšlienkový pochod je jednoduchý: „Radšej si kúpim strelné zbrane, kým ešte môžem, kým mi to legislatíva nesťaží.“ Tento zvýšený dopyt by sám osebe podnietil trhovú cenu výrobcov zbraní a streliva poskytnutím neočakávaných finančných prostriedkov.



Potom je tu protifaktor: Akékoľvek reči o prísnejších pravidlách predaja zbraní ohrozujú dlhodobú životaschopnosť spoločností obmedzením budúcich peňažných tokov. Obchodným modelom výrobcov zbraní je predsa predávať čoraz väčšie množstvo strelných zbraní verejnosti. Akýkoľvek zákaz alebo obmedzenie toho, aké typy zbraní si môžete kúpiť, alebo dokonca kto si môže kúpiť strelnú zbraň, by obmedzili ich schopnosť zvyšovať zisky.



V období, na ktoré sa vedci pozreli, sa zdalo, že investori sa viac opierajú o tento strach z budúcej legislatívy, ako je vidieť na zníženom ocenení verejne kótovaných strelných spoločností po masových streľbách. Výskum ukázal, že masové streľby v rokoch 2009 až 2013 viedli k dopadom na akcie strelných zbraní na obdobie dvoch, piatich a desiatich dní. To znamená, že po masovej streľbe by v tomto období nasledoval kumulatívny abnormálny pokles ceny akcií. Pokuta sa vyšplhala na približne 1,25 % v priebehu piatich dní.

Zaujímavé je, že aj v priebehu rokov, na ktoré sa odborníci pozreli, sa veci začali meniť. Negatívna odozva akciového trhu na masové prestrelky sa v neskorších rokoch štúdie zmenšila, čo naznačuje, že investori nepociťovali hrozbu akýchkoľvek regulačných opatrení tak intenzívne.







Nečinnosť týkajúca sa kontroly zbraní na federálnej úrovni a uvoľnenie predpisov medzi niektorými štátmi v rokoch od štúdie vedcov zdanlivo viedla k opätovnému vyváženiu dvoch hlavných faktorov, ktoré sú v hre. Hoci dopyt po predaji zbraní po masových streľbách stále stúpa, strach z možných regulácií predaja zbraní zdanlivo pominul.



Prudký nárast ceny akcií Smith & Wesson a Sturm Ruger po streľbe v škole v Uvalde poskytuje silný korelačný dôkaz, že akcie výrobcov strelných zbraní teraz po takýchto udalostiach rastú. Podobný efekt bol pozorovaný po masovej streľbe v roku 2018 na strednej škole Marjory Stoneman Douglas v Parklande na Floride. Ale vedci poukázali na jeden problém. Jednou z najdesivejších vecí je, že štatistický model, ktorý použili vo svojom výskume, už nefunguje. Dôvod je jednoduchý, v USA je jednoducho príliš veľa masových strelieb. Vyskytujú sa s takou frekvenciou, že už odborníci nemôžu implementovať tento druh analýzy skúmajúcej vplyv izolovaných incidentov a vplyv akciového trhu na spoločnosti zaoberajúce sa zbraňami. Ako uvádza Gun Violence Archive, za sedem dní po streľbe v Uvalde došlo v USA k ďalším 18 masovým streľbám.