Keď vláda zníži DPH na plyn, nemala by zabudnúť na teplo, upozornili teplári

dnes 17:46 -

Pokiaľ vláda zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na dodávky plynu, rovnako by mala pristúpiť aj k nulovej DPH na teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT). V stredu na to upozornil Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Podľa zväzu ide o 1,8 milióna občanov Slovenska, ktorých sa zvyšovanie cien energií tiež dotýka, no nekúria priamo plynom.

"Privítali sme informáciu, že vláda chce využiť zdroje na utlmenie nákladov pre zraniteľných odberateľov. Podľa predkladaného návrhu sa však zníženie/zrušenie DPH na plyn dotkne len niektorých zraniteľných spotrebiteľov, teda spotrebiteľov plynu na výrobu tepla v rodinných domoch a len niektorých bytových domov, v ktorých majú kotolňu umiestnenú priamo v dome," uviedol SZVT.

Pri vypracovávaní konkrétneho riešenia by tak vláda podľa teplárov nemala zabúdať aj na zraniteľných odberateľov v bytových domoch, ktorí sú tiež zasiahnutí nárastom ceny zemného plynu, ale nie ako priami spotrebitelia plynu, ale ako odberatelia tepla zo systémov CZT. "Aj pri takomto spotrebiteľovi je potrebné pristúpiť k jeho ochrane a zabezpečeniu finančnej stability. Obzvlášť, keď v týchto bytových domoch bývajú v prevažnej miere rodiny s deťmi, dôchodcovia, matky samoživiteľky, na ktorých má zvyšovanie cien tiež enormný dopad a na tých vláda stále akoby nebrala ohľad," pripomenul predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Zväz dodal, že opatrenie vo forme zníženia DPH na teplo dodané prostredníctvom týchto systémov zaviedli do praxe napríklad v Českej republike, Maďarsku, alebo vo Francúzsku. Takýto postup voči odberateľom tepla zapojených do CZT je v Európe celkom bežným, pretože systémy CZT v Európe a vo svete sú vládami dlhodobo podporované.