Jamie Dimon: Pripravte sa na ekonomický hurikán spôsobený vojnou na Ukrajine a Fedom

„Viete, povedal som, že sú na obzore búrkové mraky, ale zmením to... je to hurikán,” povedal Dimon v stredu na finančnej konferencii v New Yorku. Zatiaľ čo podmienky sa momentálne zdajú „v pohode“, nikto nevie, či je hurikán „malý alebo superbúrka Sandy,“ dodal. „Radšej sa pripravte,” povedal Dimon pred analytikmi a investormi. „JPMorgan sa pripravuje a s našou súvahou budeme veľmi konzervatívni.”



Dimona znepokojujú dva hlavné faktory. Po prvé, Federálny rezervný systém naznačil, že zruší svoje programy núdzového nákupu dlhopisov a zmenší svoju súvahu. Takzvané kvantitatívne sprísnenie (QT) sa má začať tento mesiac a znižovanie držby dlhopisov postupne dosiahne úroveň 95 miliárd USD mesačne. „Nikdy sme nemali takéto QT, takže sa pozeráte na niečo, o čom by ste mohli písať historické knihy 50 rokov,” povedal Dimon a dodal, že “mnohé ” z programov kvantitatívneho uvoľňovania “sa vypomstilo.”



Centrálne banky „nemajú na výber, pretože v systéme je príliš veľa likvidity,“ povedal Dimon. „Musia odstrániť časť likvidity, aby zastavili špekulácie, znížili ceny nehnuteľností a podobne.”



Ďalším veľkým faktorom znepokojujúcim Dimona je vojna na Ukrajine a jej vplyv na komodity vrátane potravín a paliva. Ropa „musela zdražieť“ kvôli narušeniam spôsobeným najhorším európskym konfliktom od 2. svetovej vojny. Cena za barel môže potenciálne dosiahnuť 150 alebo 175 dolárov, povedal Dimon. „Vojny prinášajú nezamýšľané následky. Neprijímame správne opatrenia na ochranu Európy pred tým, čo sa stane s ropou v krátkodobom horizonte.”