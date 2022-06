WEF: Rodiny budú šetriť na jedle, aby sa vyrovnali s krízou životných nákladov

Zdroj: CNBC

Podľa najnovšej správy Svetovej banky Commodity Markets Outlook sa očakáva, že ceny energií v roku 2022 vzrastú o viac ako 50 %, zatiaľ čo ceny pšenice podľa prognóz stúpnu o viac ako 40 %.



„Nárast cien potravín v takom rozsahu, aký vidíme, či cien energií, v podstate bude znamenať, že veľa rodín bude mať namiesto troch alebo dvoch jedál denne len jedno. A to sa na oplátku pravdepodobne pretaví do zdroja ešte väčšej nestability v iných regiónoch. Takže ma to veľmi znepokojuje,“ vyjadrila sa holandská kráľovná Maxima pre CNBC na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.



Maxima, vyslankyňa generálneho tajomníka OSN pre inkluzívne financovanie, povedala, že pandémia priviedla mnohých do extrémnej chudoby a zvýšenie cien hnojív by mohlo mať krátkodobé aj dlhodobé dôsledky. Maxima, vyštudovaná ekonómka, predtým pracovala v oblasti medzinárodných financií a rozvíjajúcich sa trhov.



„Teraz to uvidíme kvôli inflácii, ale uvidíme to aj v budúcom roku, pretože keď nemáte hnojivá, nemôžete zvýšiť svoj výnos. Takže z Afriky bude vychádzať menej produktov, ktoré sa tam v skutočnosti navzájom živia. Budete mať menej jedla, takže ceny pravdepodobne stúpnu ešte viac, čo je veľmi znepokojujúce.“

Maxima je presvedčená, že hoci pandémia Covid-19 mala na mnohých negatívny vplyv, viedla aj k niektorým pozitívnym krokom smerom k finančnému začleneniu. Posun smerom k digitalizácii počas blokovania viedol mnohé vlády k objaveniu dôležitosti používania nástrojov, ako sú mobilné telefóny, na oslovenie tých, ktorí potrebujú finančnú pomoc. „Veľa vlád, keď sa začala pandémia a izolácie, si myslelo... toto je spôsob, ako môžeme posielať peniaze najchudobnejším a najzraniteľnejším ľuďom, ktorí museli zostať pod zámkom, nemohli ísť na trhy a predávať svoju produkciu, a to bola veľmi dôležitá otázka. Veľa krajín zvýšilo tieto platby od vlády ľuďom za tieto dva roky a v skutočnosti objavili tento nástroj finančného začlenenia, aby dosiahli oveľa viac ďalších cieľov, o ktoré sa snažia.“



Na Svetovom ekonomickom fóre Maxima povedala, že „1,2 miliardy dospelých získalo za posledné desaťročie prístup k finančným službám“. Dodala však, že pravdepodobne ešte zostáva 1,5 miliardy nebankových. Najnovšie údaje z Global Findex Svetovej banky, ktorý meria, ako dospelí v 148 ekonomikách šetria, požičiavajú si, platia a riadia riziká, sa očakávajú toto leto. „Bez technológií by sme neboli schopní osloviť miliardy ľudí, takže fintech môže v skutočnosti zohrať veľmi dôležitú úlohu. Prečo? Pretože rozmýšľajú inak a dokážu skutočne načúvať potrebám obyvateľstva a skutočne navrhovať produkty, ktoré tieto potreby aj uspokojujú.“



Podľa vyslankyne potrebujú ženy, vidiecki drobní farmári, mikropodniky a najchudobnejší a najzraniteľnejší ľudia na svete najviac digitálne riešenia na zlepšenie prístupu k financiám. „Bohužiaľ, po tejto pandémii sme dokonca videli skupiny žien, ktoré sú v skutočnosti menej pripojené k internetu, pretože medzi peniazmi, ktoré treba minúť na telefón a na položenie jedla na stôl, si vybrali položenie jedla na stôl. Takže existuje veľmi úzke spojenie medzi cenovou dostupnosťou a prístupnosťou k digitálnym riešeniam, aby sme mohli ľudí finančne zapojiť.”