Kuvajt, Srbsko, Ukrajina: Porovnanie dôsledkov vojen a prečo sú prognózy obnovy tentoraz pesimistickejšie  

Vojenské konflikty sú spojené s hlbokými stratami ekonomického a ľudského kapitálu. Ekonomický dopad závisí od niekoľkých faktorov: veľkosť oblasti obsadenej nepriateľskými silami, intenzita bombardovania a zničenie ľudského kapitálu a fyzickej infraštruktúry. Tieto straty sa násobia dĺžkou vojnových aktivít a môžu mať dlhodobé následky. Vedci napríklad zistili, že rakúske a nemecké deti, ktoré mali počas 2. svetovej vojny desať rokov alebo sa zapojili do vojny prostredníctvom svojich rodičov, dostali nižšie vzdelanie ako porovnateľní jednotlivci z nevojnových krajín, ako je Švajčiarsko. a Švédsko. Asi 40 rokov po vojne títo jednotlivci zaznamenali značnú stratu zárobku od 3 % do 4 % ročne.



Ruská invázia na Ukrajinu je v ostatnom čase bezprecedentná, keďže všetky vojenské konflikty v 21. storočí sa odohrali v krajinách s menej rozvinutým ľudským kapitálom a fyzickou infraštruktúrou. Vďaka vzdelanej pracovnej sile a dobrej obchodnej infraštruktúre patrila Ukrajina pred vojnou medzi najväčších vývozcov obilia na svete, dominovala na svetovom trhu so slnečnicovým olejom a patrila aj medzi najväčších výrobcov ocele. Záplava viac ako 6,5 milióna utečencov do susedných krajín a odhadovaných 8 miliónov vnútorne vysídlených ľudí naznačuje, že narušenie je obrovské, a to ešte predtým, ako sa dá spoľahlivo vyčísliť strata fyzického kapitálu.



Ekonomická strata v roku 2022 je len pravdepodobná. Keď sa niektoré územia dostanú do rúk nepriateľa, miestni podnikatelia a občania prestanú hlásiť štatistickému úradu údaje, aj keď ich ekonomický život nebude prerušený. Ukrajina sa už stala obeťou tejto výzvy. Situáciu komplikuje aj povaha totálnej ruskej invázie, ktorá sťažuje porovnanie s predchádzajúcimi vojenskými konfliktmi. Nebolo by správne porovnávať ju s irackou inváziou do Kuvajtu v roku 1990, kde iracká armáda vážne poškodila veľkú časť kuvajtskej ropnej infraštruktúry , alebo s intervenciou NATO v Srbsku v roku 1999, kde boli nálety hlavnou črtou vojny a spôsobili škody vybranej infraštruktúre. Vojna v Kuvajte si vyžiadala ťažkú daň na hospodárstve, pričom HDP krajiny sa znížil o viac ako polovicu, keď pri ústupe iracká armáda podpálila ropné vrty. Oživenie však bolo rýchle a kuvajtská ekonomika sa úplne zotavila o ďalšie dva roky. V prípade Srbska letecký útok nepoškodil ekonomickú infraštruktúru až tak vážne. Ekonomika sa v nasledujúcom roku zotavila, hoci nasledovalo dlhšie obdobie stagnácie.







Podľa základného scenára zostaveného na základe konsenzuálnej prognózy z mája 2022 (FocusEconomics 2022) vedci očakávajú, že reálny HDP Ukrajiny v roku 2022 klesne o 36,5 %. Toto číslo zahŕňa aj 39-percentný prepad súkromnej spotreby spôsobený ponukovými šokmi, zníženým skutočným disponibilným príjmom a spotrebiteľskou dôverou a viac ako šiestimi miliónmi utečencov, ktorí odišli z krajiny. Investície sa scvrkli na menej ako polovicu oproti roku 2021, pričom sa väčšinou obmedzili na nahradenie investičného majetku v oblastiach krajiny, kde je to stále možné. Očakáva sa, že spotreba vlády v reálnom vyjadrení klesne o 7 %, a to aj napriek masívnemu fiškálnemu deficitu nad 15 % HDP.



Očakáva sa, že ukrajinský HDP bude čeliť silnému 50-percentnému prepadu exportu, najmä v dôsledku zatvorenia námorných prístavov ruskou námornou blokádou. Zásoby poľnohospodárskych komodít, ktoré sa nedajú prepraviť do zahraničia, pravdepodobne dočasne podporia HDP prostredníctvom zvýšených zásob. Očakáva sa, že dovoz klesne v reálnom vyjadrení o 45 %, čím sa zmierni pokles HDP.



Najznepokojujúcejšou črtou konsenzuálnej prognózy je, že ekonómovia neočakávajú rýchle oživenie, ako tomu bolo v predchádzajúcich vojnách. Rast reálneho HDP Ukrajiny by mal v rokoch 2023 až 2026 dosiahnuť v priemere 7,5 %, čo znamená, že ekonomika zostane päť rokov po ruskej invázii 15 % pod predvojnovou úrovňou. To je pesimistická predpoveď, keď by sme to chceli porovnať s povojnovou obnovou v Kuvajte alebo Srbsku. Hlavným dôvodom tejto prognózy je neistota okolo konca vojny na Ukrajine, keďže v mnohých častiach krajiny stále prebiehajú nepriateľské akcie.



Niektoré prognózy sú ešte pesimistickejšie. Predovšetkým existujú predpovede pre hospodárske aktivity takmer na polovicu v roku 2022, vrátane 45 % predpovede poklesu reálneho HDP vypracovanej Svetovou bankou, ktorá zahŕňa očakávania straty súkromnej spotreby až o 50 % a zníženie vývozu len na pätinu ich hodnoty z roku 2021. Svetová banka očakáva v blízkej budúcnosti pomalé oživenie, pričom HDP v roku 2023 vzrastie len o 2 % a v roku 2024 o menej ako 6 %. To by znamenalo, že ukrajinská ekonomika by do roku 2025 stále dosahovala približne 60 % svojej predvojnovej úrovne.



Ako vojna pokračuje, fyzická infraštruktúra utrpí ďalšie škody a viac ako tretina ukrajinského obyvateľstva zostáva už štvrtý mesiac vysídlená zo svojich domovov. Odhady strát fyzického kapitálu sa už priblížili k 100 miliardám dolárov, čo je polovica predvojnového HDP Ukrajiny. Najväčšia oceliareň na Ukrajine (v Mariupole) bola zničená, druhá najväčšia prešla silným bombardovaním a je obsadená útočníkmi. Tieto dva závody predstavovali polovicu produkcie surového železa na Ukrajine v roku 2021. To znamená menšiu pridanú hodnotu pre národný HDP a niektoré dodatočné logistické výzvy okrem tých, ktorým už krajina čelí.







Aby toho nebolo málo, Ukrajina bola už pred vojnou krajinou so znepokojivými demografickými trendmi: starnúce obyvateľstvo a dramaticky klesajúca pôrodnosť. Vojna tieto výzvy prehĺbila, pričom päť miliónov žien a detí utieklo do krajín s vyššími príjmami, kde Ukrajinci dostali miestne pracovné povolenia. Ak sa vojna bude vliecť, časť týchto utečencov si nájde prácu a rozhodnú sa usadiť v zahraničí.



Okrem kvantitatívnych strát ľudského kapitálu existuje obrovské riziko kvalitatívnej degradácie ľudského kapitálu. Výpadky vzdelávania ukrajinských detí sú obzvlášť znepokojujúce. Ukrajina skončí v menej kvalitných prírastkoch svojej pracovnej sily v dôsledku prerušenia vzdelávacieho procesu spôsobeného vojnou a predtým Covidom. Tieto straty sa odhadujú na rádovo 90 miliárd USD, alebo na takmer toľko, ako sú doterajšie straty fyzického kapitálu.



Obnova ľudského a fyzického kapitálu strateného vo vojne by si vyžiadala takmer 200 miliárd dolárov za predpokladu, že sa vojna okamžite skončí a nedôjde k ďalším škodám na infraštruktúre. Táto suma sa rovná predvojnovému ročnému HDP Ukrajiny a môže byť financovaná iba pomocou vonkajšej pomoci. Povojnové ukrajinské a medzinárodné inštitúcie musia riešiť hospodársku obnovu, ako aj obnovu ľudského kapitálu v rovnakom čase a s rovnakou naliehavosťou.



Proces pristúpenia k EÚ by zohrával ústrednú úlohu pri obnove. Pomoc zo strany únie by mala byť podobná tej, aká umožnila väčšine západoeurópskych ekonomík zotaviť sa po druhej svetovej vojne. Náčrt možného programu obnovy je štruktúrovaný do dvoch fáz: rýchla obnova kritickej infraštruktúry a služieb na oživenie základných funkcií ekonomiky a vlády; a opätovné vytvorenie základov pre udržateľný rast. Posledne uvedené zahŕňa významné zameranie na akumuláciu ľudského kapitálu. Tieto fázy majú rôzne nároky. Napríklad prvá fáza by mala zahŕňať robustnú makroekonomickú stabilizáciu, aby sa zabezpečilo, že trhové mechanizmy môžu začať prideľovať zdroje v povojnovom hospodárstve.



Významnú úlohu pri ozdravení Ukrajiny by mal zohrať tamojší bankový sektor. Komplexná reforma bankového sektora bola na Ukrajine významným úspechom a jej výsledky sa dobre prejavili v časoch pandémie a vojnových výziev. Povojnové oživenie je dobrou príležitosťou na prilákanie medzinárodných investorov do bankového sektora ako súčasť väčšej výzvy obnovy krajiny.



Druhá fáza by sa zamerala na modernizáciu inštitucionálneho prostredia pre rast. Najzrejmejšou možnosťou je vytvoriť bezuhlíkové hospodárstvo ako spôsob koordinácie investícií do budúcnosti, ale aj možnosť ukázať, ako znížiť závislosť od fosílnych palív. Celé mestá, vrátane Charkova, Mariupolu a Černihivu, budú musieť byť prestavané, a to predstavuje príležitosť využiť energeticky efektívne návrhy budov a urbanistické plánovanie.



V prípade, že by vojna pokračovala aj v nasledujúcich mesiacoch, náklady na rekonštrukciu výrazne vzrastú, keďže tretina ukrajinského obyvateľstva trávi viac času mimo svojich domovov, deti zaostávajú v učení a podniky prestanú fungovať. Potreby financovania by boli tiež oveľa väčšie, čo by si vyžadovalo nové prístupy na pomoc pri obnove.